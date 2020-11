Enlig mor fik 1000 kr. - ikke råd til black friday

- Jeg søger julemad og julegodter til mig og mine 3 børn!

- Jeg er på resurseforløb og har ikk' ret meget at gøre godt med!

- Jeg er sengeliggende, så kan ikk' så meget!

Taknemmelig: Flygtning forærer feriepenge til julehjælp

Pengene er små

Sådan skriver MS, der er enlig mor, i en Facebook-kommentar om Julehjælp til fattige. Samme sted skriver HJ - der også er enlig mor på ressourceforløb:

- Vi er en lille familie på 3.

- Jeg har to drenge på 13 år og den mindste bliver 12 27. december.

- Jeg er havnet på kontanthjælp efter en bilulykke, der gør, at jeg ikke kan arbejde, og ved ikke, om jeg kommer til det igen.

- Derfor er pengene små herhjemme.

Glad for hjælp juleaften

- Vi ville blive rigtig glade for bare lidt hjælp til juleaften.

- Drengene er forberedte på, at pengene er små, og de er glade, bare vi er sammen.

- Så det vil være en stor overraskelse hvis der var lidt godt at spise eller måske et juletræ, skriver HJ, mens Finans.dk kan fortælle, at danskernes opsparing - bla. af de mange feriemilliarder, der blev udbetalt - er steget til mere end én billion. Og at danskerne er gået shopamok i oktober:

På mandag udløber fristen for at søge julehjælp hos Dansk Folkehjælp, som igen i år sammen med Ekstra Bladet samler ind til fattige danske børns jul. Og noget ser ud til - selv om det altså går strygende økonomisk for mange danskere - at der bliver sat rekord i antallet af ansøgere. 13.372 har fredag formiddag søgt hjælp - sidste år på samme tidspunkt lå ansøgertallet på 12.600:

Pensionist fik 1000 kr. Hvorfor?

- Jeg i år ikke har nogen muligheder for at kunne give mine 3 dejlige piger nogle gode gaver, der glæder.

- Jeg er meget presset økonomisk, idet at jeg er på ressourceforløb grundet dårlig ryg og psykiske udfordringer i forbindelse med borderline.

- Mine 3 tøser er henholdsvis 3, 5 og 14 år, skriver en far, der også har brug for Julehjælp.

Sådan kan du søge

Hvis du kender nogen, der har brug for julehjælp, så kan de søge julehjælp her. Sidste frist for ansøgning er på mandag 30. november 2020.

De kan søge Julehjælp For at kunne komme i betragtning til hjælp gennem Dansk Folkehjælp, skal man opfylde følgende kriterier: være enlig forsørger (ved Feriehjælp kan man være samboende/gift forsøger)

være på én af følgende overførselsindkomster:

- Førtidspension

- Kontanthjælp

- Ledighedsydelse

- Ressourceydelse

- Revalideringsydelse

- Selvforsørgelse/Hjemrejseydelse

- SU

- Sygedagpenge

- Uddannelseshjælp

- Uddannelsesydelse

Kontanthjælpsmodtager prøver feriepengeberegner: En hån

Sådan kan du støtte

Vil du give et bidrag til Julehjælp 2020, kan du gøre følgende:

1) Støt direkte her:

2) Send 'julegave' til 1999 og støt med 150 kr.

3) Send et valgfrit beløb via MobilePay til 13221.

4) Indsæt i bank, reg. nr. 5301, konto 0000 333 666, mrk. dit bidrag 'Julegave'.

Det kan du få i Julehjælp

Julehjælp 2020 har en samlet værdi af kr. 1500 pr. familie og består af:

Julemad og kolonialvarer til en værdi á 500 kr.

1 x gavekort til indkøb af gaver til familiens børn til en værdi á 1000 kr.