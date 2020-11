Enlig mor græd: Tænk at noget lykkedes

Mange har angst og ondt i maven, fordi de ikke har økonomi til en juleaften med gaver og god mad. Men hele 11.402 enlige forsørgere fik sidste år julehjælp fra Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladet. Det blev de rigtig glade for, og nu er det tid til at søge igen.

- Jeg og min datter vil gerne sige jer en kæmpe tak for jeres hjælp til vores jul....

- Det er så overvældende.

- Jeg endte med at stå og fælde en taknemmelig tåre ...

En jul vi sent glemmer

- Det er en jul vi sent ville glemme ... så jeg vil bare fortælle jer, hvor meget glæde I har givet os ...

- Så tusind tak for det ...

Tænk at noget lykkedes for mig

Sådan skrev en af de 11.402 enlige forsørgere, der sidste år modtog en julehjælps-pakke fra Dansk folkehjælp og Ekstra Bladet. Julepakken består af gavekort på 1000 kr til gaver - og et gavekort til Rema 1000 på 500 kr til julemad. Og den taknemmelige mor er ikke den eneste, der var så taknemmelig, at hun skrev tak.

Vild rekord: Kan holde juleaften for 14,8 millioner

- 1000 1000 tak for julehjælp.

- Jeg tudede da jeg fik brevet....

- Tænk at nogle tænkte på mig og at noget lykkedes for mig ....

Er dybt rørt: Kan opfylde min datters største ønske

- Jeg er dybt dybt taknemmelig.

- I har gjort en verden til forskel for mig og mine børn og jeg er dybt dybt rørt, skriver en anden modtager, og en tredje skriver, at julehjælpen betyder, at hun ikke har 'angst for i morgen':

- Jeg vil gerne sige tusind tak for julehjælp.

- Med det gavekort kunne jeg opfylde min datters største ønske.

Vil du søge Julehjælp i år - så klik her, Sidste frist er mandag d. 30. november

Tinas fire børn blev ikke flove: Sejt at få julehjælp

Rekord på rekord - 89.000 læsere donerede

Mere end 89.000 af Ekstrabladets læsere og andre gavmilde danskere donerede så mange penge til årets juleindsamling, at ordet ’rekord’ skulle bruges for 13. år i træk ved Julehjælp 2019.

For siden Ekstra Bladet og Dansk Folkehjælp i 2007 indsamlede 600.000 kroner ved den første indsamling til julehjælp, er viljen til at hjælpe enlige forsørgere på offentlig ydelse nemlig vokset og vokset. I år er håbet at resultatet fra sidste år, 14, 8 milioner, bliver overgået:

Trist forventning om ny-fattige

- Vi har i år oplevet, at ansøgertallet er steget markant til flere af vores hjælpeinitiativer, og derfor har vi også en trist forventning om, at endnu flere børnefamilier i år vil søge om Julehjælp end tidligere.

- Vi ved, at corona-pandemien og særligt nedlukningen har været særlig svært for udsatte og fattige børnefamilier, der typisk omgivet af mere komplekse hverdage, der ud over fattigdom kan være præget af sociale udfordringer.

Taknemmelig: Flygtning forærer feriepenge til julehjælp

- Samtidig kan pandemien også have medført en mindre gruppe af ny-fattige i Danmark, som for første gang er i en situation, hvor behovet for Julehjælp er til stede, skriver Dansk Folkehjælps generalsekretær Klaus Nørlem.

Ønsker du at støtte julehjælpen er der følgende muligheder:

- www.folkehjaelp.dk

- MobilePay til 13 221

- SMS 'julegave' til 1999 og støt med 150 kroner

- Indsæt i bank, reg. nr. 5301, konto 0000 333 666, mrk. dit bidrag ”Julegave”.

FAKTA OM JULEHJÆLPEN

Julehjælp 2020 har en samlet værdi af kr. 1.500 pr. familie og består af:

Julemad og kolonialvarer til en værdi á 500 kr.

1 x gavekort til indkøb af gaver til familiens børn til en værdi á 1.000 kr.

Julehjælp 2020 uddeles af Dansk Folkehjælps lokalafdelinger og frivillige.