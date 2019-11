Enlig mor græder når hun ser TV-reklame med julegave-bjerg

At vi skal påtage os et ansvar for hele samfundet, når vi sælger til de laveste priser, har jeg lidt svært ved at acceptere, siger chefen for den svenske lavpriskæde Ö&B, efter kritik af deres TV-reklame.

- Jeg har grædt hver gang jeg har set den reklame.

- Det skærer i mit hjerte, og hun sidder der i sin lænestol og praler.

-,Jeg ved ikke engang, hvordan jeg har råd til at købe julemad.

En hån mod os der ikke har råd

Sådan siger den enlige mor Renee, der bor i den svenske by Karlstad, til avisen Aftonbladet om en TV-reklame fra lavprisvarehuset Ö&B, der bliver vist i Sverige for tiden.

I reklamen viser en ældre kvinde nemlig et bjerg af julegaver frem - gaver hun har købt til sit barnebarn til de næste mange juleaftener. Og hun opfordrer alle andre til at være i ligeså god tid med julegaverne.

Men ligesom i Danmark, er der mange svenskere, der ikke har råd til en højtid med gaver og julemad.

Se også: Mor kritiseres for gavebjerg: Sådan påvirker gaveræset børnene

- Der er nok flere, der har det ligesom jeg har det, men bare ikke tør stå frem.

- Jeg vil ikke engang tænde for mit TV, for jeg vil ikke se det.

- Det er en hån mod os, som ikke har råd, siger Renee, der bor alene med sin søn og ifølge avisen har 6000 svenske kroner, at leve for hver måned.

Ö&Bs kommercielle chef, Fredrik Johanson, siger, at Renees opråb har fået dem til at tænke sig om:

Vi har respekt for dem der kæmper

- Julen er en vanskelig situation for mange.

- At vi skal påtage os et ansvar for hele samfundet, når vi sælger til de laveste priser, har jeg lidt svært ved at acceptere,

- Men det betyder ikke, at vi ikke har fuld respekt for dem i samfundet, der kæmper, siger den kommercielle chef, og på firmaets facebook-profil er der lige nu flere, der opfordrer firmaet til at hjælpe Renee:

- Send nogle julegaver til Renees barn, skriver Sanna S f.ex. og Lisa H er enig:

- Ö&B, måske skulle i fylde Renees hjem med gaver.

- Burde ikke koste jer mange penge, skriver Lisa, men hvad tænker du?

Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladet hjælper fattige danske børn

Hvis du bor i Danmark, og er enlig forsørger på overførselsindkomst med hjemmeboende børn under 18 år, så har du mulighed for at søge om Julehjælp.

- Julehjælpen består af: Kolonialvarer eller gavekort til REMA1000, værdi 500 kr.

1 x gavekort til julegaver til børnene, værdi 1.000 kr, skriver Dansk Folkehjælp, og du skal bruge dette link, hvis du har brug for julehjælp.

Støt eller meld dig som indsamler

Hvis du gerne vil støtte støtte Julehjælpen, kan du melde dig som indsamler, eller du kan donere:

-SMS JULEGAVE til 1999 og støt med 150 kr.

Beløbet plus almindelig sms-takst opkræves automatisk

- Mobilepay 13 221

- Indsæt på konto reg.nr. 5301 konto 0 333 666.

Mærk din indbetaling JULEGAVE

Indsamling til Julehjælpen løber frem til den 20. december 2019, og alle indsamlede beløb går ubeskåret til Julehjælpen.