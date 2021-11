Enlig mor: Hader det spørgsmål

- Hvis vi er så heldige, at vi får julehjælp i år, så kan vi måske få råd til både marcipan og nougat, lyder det fra Rikke, der er mor til to og har været på kontanthjælp i snart fem år. Hun er en af de 16.187 enlige forsørgere, der har søgt julehjælp

- Hver måned er det en kamp at få økonomien til at hænge sammen.

- Jeg tæller på knapper, og indimellem må jeg lægge et par regninger til side til næste måned for at få det hele til at gå op.

- Især hvis én af pigerne har fødselsdag, eller når det bliver jul.

Gode karakterer og sygeplejerske-drømme

Sådan siger 26-årige Rikke, der er mor til Mynte på fire år og Merle på to år, om at være på kontanthjælp på femte år - og være urolig for den juleaften, der venter om kort tid. En aften, der burde være en glædens og hyggens aften.

Rikke - der fik gode karakterer i gymnasiet og var i gang med en sygeplejerskeuddannelse, da hun blev gravid første gang - har derfor søgt julehjælp hos Dansk Folkehjælp, der igen i år samler ind sammen med Ekstra Bladet.

Krydser fingre - sammen med 16.000 andre

Det er der rekordmange, der har også gjort. Faktisk er der p.t mere end 16.000 ansøgere. Sidste år fik vi samlet penge nok ind til 14.401 julehjælpsmodtagere, og hjemme hos den lille familie er fingrene krydset:

- En rulle marcipan koster 50 kr. og det er rigtigt mange penge i mit budget. Men hvis vi er så heldige, at vi får julehjælp i år, så kan vi måske også få råd til både marcipan og nougat.

- Bare dét at kunne give slip på bekymringerne og kunne have en rolig jul med pigerne, vil betyde SÅ meget for os.

Penge er VIRKELIG et problem

- Det er måske svært for mange at forestille sig, hvordan det er hele tiden at skulle bekymre sig om at få pengene til at slå til. Men det ER virkelig et problem.

- Så jeg krydser fingre for, at jeg bliver en af de heldige, der får julehjælp, så både Mynte og Merle kan få en gave under træet og se en glad og rolig mor juleaften, siger Rikke.

Dansk Folkehjælp er den organisation, som hjælper flest fattige børnefamilier med julehjælp. Sidste år blev der således uddelt mere end 14.400 julepakker, hvilket samtidig var det højeste antal nogensinde. Der blev heldigvis også samlet rekordmange penge ind: 18,7 millioner.

Julen koster flere penge i år

På grund af prisstigninger over en årrække har Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladet besluttet at øge værdien af årets julehjælp med 300 kr. Dermed bliver den samlede værdi af julehjælpen til de enkelte familier 1800 kr. fordelt på julemad til en værdi á 800 kr. og gaver til familiens børn til en værdi á 1000 kr. pr. familie.

