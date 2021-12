Enlig mor: Ikke råd til restaurant

Det kan godt være, at hun er alenemor med tre sultne sønner på 10, 12 og 17 år, og ja, hun har bil og betaler en husleje på 8.700, inklusiv vand og varme, for sine 150 kvadratmeter midt i et idyllisk, midtfynsk landskab med sønnernes friskole kun et par hundrede meter henne ad grusvejen i landsbyen Trunderup 10-12 kilometer nord for Svendborg.

Men som uddannet folkeskolelærer kender Mette Munnecke den institutions kvaliteter og, ikke mindst, mangler inde fra. Derfor er hun villig til at prioritere og betale for, at sønnerne kan gå på friskolen.

Kæresten holder den lille bil

- Rammerne for kreativitet i folkeskolen er ikke gode nok. Det betyder meget, at vi har hvert vores værelse og uden en bil herude på landet, er du på den. I øvrigt er bilen (Chevrolet Spark-model) betalt ud og min kæreste tager sig af dens vedligehold, forklarer den 49-årige kvinde sine prioriteter, som kort sagt betyder, at der på bundlinien blot er 3.000 kroner at gøre godt med, når alle faste udgifter er betalt.

Når man ikke både kan blæse og have mel i munden, har Mette Munnecke lært sig at købe stort ind og skele til 'to go'-varerne i køledisken.

Ingen biografture eller restaurantbesøg

- Vi går aldrig i biografen, på restaurant eller tager på dyre ferier. Senest kørte vi rundt i vores lille bil og overnattede i telt i folks haver i 14 dage. Det var både billigt og en dejlig oplevelse, fortæller Mette Munnecke og fortsætter:

- Drengene har næsten altid venner med hjemme, og vi bager, spiller spil og bruger naturen, og om sommeren har vi et badebassin, som er et stort hit. Man kan vist roligt sige, at der ofte er liv og glade dage.

Ergoterapeut for de ældre

Glade dage var det dog ikke, da Mette Munnecke i to omgange måtte slippe taget i arbejdslivet. Første gang i 2003, da hun gik ned med en svær depression og blev rådet til at stoppe som skolelærer. Anden gang i 2013, da hun næsten-færdig med uddannelsen som social- og sundhedsassistent igen blev ramt stress, angst og depression. Siden er hun blevet opereret i begge skuldre på grund af slitage, og hun kan ikke længere løfte tungere ting.

- Jeg er datter af en selvstændig erhvervsdrivende og opflasket med, at man skal klare sig selv, men i min situation er jeg glad, hvis jeg bliver udredt til at kunne arbejde 25 timer om ugen som ergoterapeut, så jeg på den måde kan blive selvforsørgende, siger Mette Munnecke.

Hun er i øjeblikket i arbejdsprøvning 16 timer om ugen på et plejehjem. Dog ikke som den sosu-assistent, hun ikke nåede at blive, men i en funktion, hvor hun hjælper her og der og læser bøger for og går ture med de ældre.

- Jeg elsker at arbejde med ældre mennesker, og min drøm er at kunne bruge en uddannelse som ergoterapeut på ældre.

Efter at Mette Munnecke stoppede med at ryge for tre år siden har hun taget 40 kilo på og har fået konstateret sukkersyge og krohn (kronisk tarmbetændelse).

Forelsket i otte år

Til trods for sin komplicerede situation er vejen kort til smil og fokus på livets mere positive sider. 10 år efter skilsmissen fra sønnernes far er Gitte Munnecke 'evigt forelsket på ottende år', som hun selv formulerer det, i kæresten, der bor ved Vejle.

- Vi ses kun i weekender og ferier, og det fungerer virkelig godt, vi har et fantastisk forhold.

Mette og drengene har lejet den ene halvdel af stuehuset på en grisefarm, og den høje husleje (8.700) kræver sin svære balancering med den øvrige del af budgettet.

Overvejer at 'skralde'-mad

- Nød lærer nøgen kvinde at spinde, siger man, men når man oplever så heftige prisstigninger på dagligvarer som nu, så er det lidt af en udfordring.

- Min veninde 'skralder' (finder kasseret mad i containere), og jeg har overvejet at tage med, siger Mette Munnecke for hvem julehjælp til en værdi af 1.800 kroner selvsagt er vigtig netop nu.

- Jeg plejer at spare op til julen, men vi brugte opsparingen til en udlandsrejse med friskolen for min ældste søn, så julehjælpen gør virkelig gavn hos os.

Sådan kan du støtte

Vil du give et bidrag til Julehjælp 2021, kan du gøre følgende:

1) Støt direkte her:

2) Send 'julegave' til 1999 og støt med 150 kr.

3) Send et valgfrit beløb via MobilePay til 13221.

4) Indsæt i bank, reg. nr. 5301, konto 0000 333 666, mrk. dit bidrag 'Julegave'.

Det får de heldige ansøgere få i Julehjælp

(Der er 16.791 ansøgere, og p.t. penge til at hjælpe 11.890 af dem.)

Julehjælp 2021 har en samlet værdi af 1800 kr. pr. familie og består af:

Julemad og kolonialvarer til en værdi af 800 kr.

1 x gavekort til indkøb af gaver til familiens børn til en værdi af 1000 kr.