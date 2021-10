Enlig mors søn: Tusind tak

Det er tid til at søge julehjælp - og i år kan behovet være endnu større pga af voldsomme prisstigninger på el- og varme. Læs hvordan man søger - og læs hvorfor det hjælper at støtte.

- Min mor siger, at hun har fået hjælp af jer.

- Så nu er hun glad og ikke så stresset.

- Jeg tror, vi får en rigtig god jul.

Rekord i 2020 - 14401 fik julehjælp

Sådan skrev en otteårig dreng til Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladet sidste om de gavekort til julemad og gaver, moderen og 14.400 andre enlige forsørgere fik sidste år.

De 14.401 modtager - ligesom det indsamlede beløb på 18,7 millloner - rekord, for aldrig har så mange danskere modtaget julehjælp fra indsamlingen, som Ekstra Bladet har samarbejdet med Dansk Folkehjælp om siden 2007. Her blev der samlet penge ind, så 430 små familier kunne få hjælp.

Flere søger hjælp i år

Og som brevet tydeligt viser, så kan julehjælpen gøre en afgørende forskel ude blandt danskere, der ikke har store budgetter. Desværre forventer Dansk Folkehjælp, at behovet for julehjælp siden sidste år er vokset:

Siden coronakrisen ramte i 2019 har Dansk Folkehjælp oplevet markante stigninger i ansøgertallene på en lang række indsatsområder. For eksempel steg antallet af ansøgere til skolestarthjælpen med 21% fra sidste år til i år, og i samme periode steg antallet af ansøgere til feriehjælpen med 31% – efter allerede at være steget med 54% fra 2019 til 2020.

Ramt af høje elregninger

Og når der mandag åbnes for ansøgninger til dette års julehjælp er det med en trist formodning om, at tendensen vil fortsætte:

- Som konsekvens af krisen står vi over for det, der kan gå hen at blive et langt mere permanent fattigdoms- og samfundsproblem.

- Udover at der er kommet et øget antal nyfattige, der har brug for hjælp, vil mange familier også opleve en øget prisstigning i form af forbrugsomkostninger på eksempelvis elektricitet og varme.

Plads i hjertet til at hjælpe

- Disse regninger skal betales ved udgangen af året og vil derfor særligt ramme fattige og udsatte familier, der har sværere ved at spare op og dermed forberede sig på ekstra regninger, lyder det fra generalsekretær Klaus Nørlem.

- Man ynder jo at sige, at julen er hjerternes tid.

- Derfor håber jeg, at danskerne har plads i deres hjerter til at hjælpe de mange fattige familier, der står over for en jul, som kan blive ekstra svær at komme igennem.

Du kan søge julehjælp her - og du kan støtte julehjælpsindsamlingen her.