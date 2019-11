Enlig og fattig mor frygter julen: Vi skal spise rugbrød

- Vi modtog ikke julehjælp. Og har ikke råd til et juletræ.

- Jeg ved ikke ind eller ud.

Måtte skuffe næsten 4000 familier

Sådan skrev en af de enlige mødre, der desværre ikke fik julehjælp, da Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladet sidste år havde gjort indsamlingsregnestykket op.

For selv om Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladet havde indsamlet 14.7 mio. kr. - ny rekord - der rakte til 11.332 familier, så der desværre en del flere - 15.239 - der havde søgt. Moderens brev fortsatte derfor således:

- Vi skal spise rugbrød i år til jul.

- Og vi har ikke nogen familie.

Flovt ikke at have penge til juletræ

- Det føles flovt ikke at have noget juletræ - ville gerne have så min datter kan pynte op som sine venner.

- Hilsen en trist mor og grådkvalt datter, sluttede brevet, men nu skriver vi 2019, og fra i dag er der åbnet for ansøgninger:

- Er du enlig forsørger på overførselsindkomst med hjemmeboende børn under 18 år, så har du mulighed for at søge om Julehjælp.

- Julehjælpen består af: Kolonialvarer eller gavekort til REMA1000, værdi 500 kr.

1 x gavekort til julegaver til børnene, værdi 1.000 kr, skriver Dansk Folkehjælp, og du skal bruge dette link, hvis du har brug for julehjælp.

Støt eller meld dig som indsamler

Hvis du gerne vil støtte støtte Julehjælpen, kan du melde dig som indsamler, eller du kan donere:

-SMS JULEGAVE til 1999 og støt med 150 kr.

Beløbet plus almindelig sms-takst opkræves automatisk

- Mobilepay 13 221

- Indsæt på konto reg.nr. 5301 konto 0 333 666.

Mærk din indbetaling JULEGAVE

Indsamling til Julehjælpen løber frem til den 20. december 2019, og alle indsamlede beløb går ubeskåret til Julehjælpen.

