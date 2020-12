Far var ikke én, der gav gaver

Gernbrugs-jul gør godt: Jacob Haugaard er en varm fortaler for at finde julens gaver i diverse genbrugsforretninger. Eller i Harald Nyborg.

Gamle messingknapper fra aflagte soldateruniformer, fundet i en genbrugsforretning og en kædelås med to tilhørende nøgler købt for 45 kroner hos Harald Nyborg. Det er nogle af de ting, der i år kommer til at ligge under juletræet hos Jacob Haugaard, hvor familien samles.

Og han er sikker på, at de utraditionelle gaver vil vække lykke hos børnebørnene, som de er tiltænkt.

- Hende på tre er meget glad for Pippi og hele det univers, og de knapper er jo som guldmønter for hende.

- Kædelåsen er til den lille på halvandet, der er helt tosset med nøgler, Tænkt, hvilket syn, det bliver, hvis det lykkes, at åbne låsen.

Forældre ville have hus

66-årige Jacob Haugaards barndoms jul stod heller ikke just i gavernes tegn:

- Mine forældre brugte alle deres penge på et hus. Havde de kunnet nøjes med en lejlighed hos AAB var der nok blevet råd til gaver til os, men far far ikke en, der gav gaver.

- Det gjorde til gengæld farbror Aksel, der boede længere henne ad vejen. Han var kommunist og havde ingen børn. Han gav gode gaver til familiens børn, siger Jacob Haugaard og fortsætter:

- Men der blev da gjort det bedste for at vores jul skulle ligne en rigtig jul.

Katten væltede træet

En barndoms jul står særligt klart i hans erindring:

- Da far havde tændt træet og slog dørene op til den fine stue, hvor det stod, spurtede Missebær, vores kat, derind og for til tops i træet, der naturligvis væltede, så alle de fine kugler blev knust, fortæller han.

Signalerer glæde

Og det med julepynt er vigtigt for Jacob Haugaard.

- At gøre huset fint og at klæde sig pænt på signalerer til gæsterne, at man har glædet sig til at se dem, og det skylder man dem at vise.

- Andet ville være dårlig stil, lyder det.

Dårlig stil syntes han også, at det var, da hans tre døtre på et tidspunkt begyndte at komme med ønskelister, der tangerede bestillingslister.

'Dur ikke, væk'

- De vidste, hvad de ville have, og det var i den dyre ende. De mindede om Askepots stedsøstre og prinsessen i 'Klods Hans' - det var nærmest ''dur ikke, væk'. Så et år tænkte jeg, at nu ku' det være nok. Så jeg malede et maleri til hver af dem. Deres ansigtsudtryk signalerede, at de bare tænkte på, hvor de kunne gemme det væk. Det har vi siden grinet en del over.

Jacob Haugaard er i det hele taget ikke til det store, dyre gaveræs. Han vil hellere støve rundt efter 'guld' i for eksempel Blå Kors' eller Kirkens Korshærs' genbrugsbutikker.

Genbrug er ofte mere spændende

- Er pengene små, er det et godt sted at finde gaver. Tit er de endda mere spændende, og kommer pengene et sted hen, hvor de gør gavn. De organisationer gør et uvurderligt stykke arbejde for mennesker, der har brug for hjælp, siger han, der betegner sig selv som erklæret kristen og derfor traditionelt går i kirke til jul

- Nu må vi jo så se, om det bliver til noget i år, hvor der skal reserveres pladser i kirken, Men ellers går det nok. Det vigtigste er at være sammen med og tænke på andre, siger han.

