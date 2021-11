Fattigjul: Enlige fædre er langt bagud

For at komme i betragtning til Ekstra Bladets og Dansk Folkehjælps julehjælp skal man opfylde flere kriterier.

Man skal være enlig forsørger, og man skal være på én af følgende overførselsindkomster: Kontanthjælp, ledighedsydelse, ressourceydelse, selvforsørgelse/hjemrejseydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, førtidspension, SU eller uddannelseshjælp.

Og så skal man have hjemmeboende børn under 18 år.

Sidste år fik 14.401 enlige forsøgere julehjælp

Sådan er reglerne igen i år for Danmarks største julehjælpsindsamling - en indsamling, der sidste år endte med, at 14.401 enlige forsøgere fik en julehjælpspakke bestående af gavekort til mad og gaver til en samlet værdi på 1500 kr.

I alt blev der samlet 18,7 millioner ind fra virksomheder og private sidste år - det var rekord - og i år er værdien af julehjælpen sat op til 1800 kr pr. modtager, og næsten 8000 enlige forsøgere har allerede søgt om hjælp. Langt de fleste er mødre - faktisk er kun 7,9 procent af ansøgerne lige nu fædre:

Hver tiende ansøger i 2020 var mand

Sidste år var mere end 10 procent af ansøgerne til julehjælp mænd, så hvis du kender en enlig far, der kunne have brug for julehjælp, så send dette link til ham.

Enlige mødre kan selvfølgelig også stadig søge (det er samme link), der er frist d. 30. november.