Fik tre gavekort: Enlig og syg mor i problemer

Hun kan ikke tåle infektioner og havde derfor i samråd med hospitalet lagt en meget præcis plan for, hvordan hun med mundbind og visir og en detaljeret indkøbsliste, kunne besøge Legekæden i Ballerup Centret, og bruge de tre gavekort fra Røde Kors. Men så lukkede centret pga corona'en.

- Jeg modtog tre gavekort til LegeKæden - et til hver af mine børn.

- Men da de desværre ikke har online-bestilling havde jeg aftalt med hospitalet, at jeg måtte ta' i Ballerup centeret, hvis jeg brugte både mundbind og visir og havde forberedt mine køb, så jeg hurtigt kunne få det købt og dermed begrænse smitte risikoen.

Medicinen hæmmer mit immumforsvar

- Jeg får nemlig medicin, der hæmmer mit immunforsvar.

- Desværre fik vi så - med meget kort varsel - besked om, at alle butiks centre ville lukke ned.

- Jeg står derfor nu og ikke kan bruge mine gavekort, da jeg er særlig udsat, fordi jeg ikke kan tåle infektioner.

Enlig mor fra Måløv blev jublende glad da hun modtog det her brev og de tre gavekort.

Kan ikke tage offentlig transport

Sådan indleder 'enlig mor fra Måløv' et brev til nationen! om den triste sutuation hun som syg og sårbar sidder i. Moren blev nemlig meget glad da hun modtog julehjælp fra den lokale Røde Kors-afdelinge, og hun brugte lang tid på at aftale, hvordan hun sikrets kunne hente den. Det lykkedes, men nu er den lokale legetøjsbutik lukket for kunder - og hun aner ikke sine levende råd. Hun kan ikke bære, hvis hendes tre børn - den ældste er 12, den yngste er syv - ikke får en julegave i år.

Min sygdom skal ikke gå ud over mine børn

nationen! har spurgt Røde Korsø hovedkvarter, om de har fået tilsvarende henvendelser, og det har de ikke. Men de opfordrer hende til at ringe til hjælpenummeret , så de måske kan løse problemet. Morens brev fortsætter nemlig således:

- Jeg kan ikke tage offentlig transport til f.ex. Køge eller Næstved for at kunne komme til en LegeKæden der har åben .

- Jeg kan derfor ikke bruge min julehjælp, hvilket gør mig rigtig ked af det som mor.

- Det burde ikke gå ud over mine børn, at jeg er blevet syg. Og slet ikke deres jul.

Og deres mormor er lige død - pludseligt

- Normalt ville jeg have deres mormor som kunne hjælpe med at køre, men hende mistede vi desværre meget pludseligt i oktober.

- Jeg kan derfor ikke bære tanken om, at mine børn - som har været så meget igennem - også skal igennem en jul uden julegaver, skriver 'enlig mor fra Måløv', og Røde Kors har set brevet og har sendt dette rare svar:

Røde Kors: Ring mellem 10-14, vi hjælper alle

- vi vil meget gerne hjælpe hende.

- Ligesom vi er klar til at hjælpe alle andre danskere, der har brug for hjælp til indkøb af dagligvarer, hundeluftning, afhentning af medicin eller andre praktiske opgaver, fordi de for eksempel netop er kommet hjem fra hospitalet, er i selvisolation på grund af coronavirus eller af andre grunde mangler en hjælpende hånd.

- Hun kan ringe til os på: 3529 9660.

- Telefonerne er åbne hverdage mellem kl. 10-14, og lukket i weekenderne samt på helligdage, skriver Røde Kors, og nationen! har straks sendt telefonnummeret - som alle danskere med hjælpebehov altså kan benytte - til den enlige mor.