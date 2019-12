Har 60 kr. til mad per dag: Enlig mor søger julehjælp

Julehjælp i juni: Linda Gråbæks julebudget er stadig en gyser, men med udsigt til regeringens beslutning om et midlertidig børnetilskud lysner det for den lille familie

Pengene er små, men forventningsglæden er stor i femårige Alinas øjne. Sammen med sin mor, Linda Gråbæk, havde hun allerede midtvejs i november kridtet banen op til årets højdepunkt med juletræ, pynt og et par legekammerater på besøg, som nysgerrigt betragter fotografens arbejde med at sætte lys og lave billeder af den lille familie på Jernaldervej i det vestlige Aarhus.

På spørgsmålet om, hvad hun vil lave, når hun bliver stor, lyder svaret prompte fra den lille pige:

– Jeg vil arbejde i et cirkus.

1700 kr pr måned til tøj, mad og medicin

I Linda Gråbæks liv er manegen måske knap så festlig og farverig, som datteren forestiller sig sin fremtid, men den 37-årige, enlige mor klynker ikke, selvom et månedligt rådighedsbeløb på 1700 kroner til tøj, mad, medicin og uforudsete udgifter vel kunne få én og anden med bedre privatøkonomi til at bide negle.

– Altså, vi klarer den med lidt fællesspisning og fællesindkøb med en veninde, og tøj køber vi næsten kun i genbrugsbutikker. Til gengæld kan jeg nogle gange ryste lidt på hænderne ved tanken om, at Alina skulle få lus i børnehaven. Det er heldigvis ikke sket, men sker det, koster det hurtigt mindst 200 kroner for en aflusning, og det gør ondt i mit budget, siger Linda Gråbæk.

Måtte låne af familie og venner

Hun har nu været uden for arbejdsmarkedet i tre år med nedslidt håndled og dårligt ben efter en faldulykke og oven i det angst og depression.

– Det er vildt frustrerende, for jeg elskede virkelig mit job som klinikassistent, men jeg kan ikke sige, at jeg ville give min højre hånd for at få jobbet tilbage. Flere operationer i hånden har nemlig lært lægerne og mig, at det desværre aldrig kommer til at ske.

Trods de seneste års knaphed på de kun 56 kvadratmeter i den grå betonbebyggelse har Linda Gråbæk sit gode humør intakt, bare hun kigger på sin lille guldklump og kommende cirkusartist.

Humøret fik også et løft i juni i år, da et regeringsskifte gav udsigt til et midlertidigt børnetilskud til familier som Linda og Alina.

Med til historien om en anstrengt økonomi hører også, at Linda Gråbæk i et års tid, frem til hun og datteren flyttede i deres nuværende lejlighed, var tvunget til at låne penge af familie og venner.

Nu er huslejen heldigvis 3000 kroner billigere, og den tidligere klinikassistent hos blandt andre tandlægerne Godt Smil i Aarhus er ikke længere tvunget til at låne her og der.

Julehjælp vil gøre 'en kæmpe forskel'

Linda Gråbæks sagsbehandler har for nylig flyttet hende over i en boks, som hedder ’aktivitetsparat’.

– Mit største ønske er at kunne passe et arbejde, som jeg kan klare.

– Jeg savner at have noget at stå op til og at have gode kolleger. Man bliver i mere end én forstand træt af at gå hjemme, tilføjer den enlige mor.

I år går turen til Alinas mormor i Flensborg i juledagene, og en hjælpepakke fra Dansk Folkehjælp til en værdi af 1500 kroner vil med Linda Gråbæks egne ord gøre ’en kæmpe forskel’ for hende og datterens jul.

Julehjælpen består i 2019 af:

Kolonialvarer eller gavekort til REMA 1000, værdi 500 kr.

1 x gavekort til julegaver til børnene, værdi 1000 kr.

Støt eller meld dig som indsamler

Hvis du gerne vil støtte støtte Julehjælpen, kan du melde dig som indsamler, eller du kan donere:

- Sms JULEGAVE til 1999, og støt med 150 kr.

Beløbet plus almindelig sms-takst opkræves automatisk

- MobilePay 13 221

- Indsæt på konto reg.nr. 5301 konto 0 333 666.

Mærk din indbetaling JULEGAVE.

Indsamling til Julehjælpen løber frem til 20. december 2019, og alle de indsamlede beløb går ubeskåret til Julehjælpen.