Julehjælp ... 21. nov. 2021 kl. 22:03

Har ni børn: Håber på julehjælp

Fristen for at søge julehjælp er d. 31. november. Men 14.167 har allerede søgt - næsten lige så mange som sidste år - og for første gang er der enlige med ni børn, der søger om hjælp.