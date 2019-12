Havde 40.000 udbetalt: Nu står den på rugbrødsmadder juleaften

Det er de færreste skilsmisser, som ikke er lig med smerte og afsavn på den ene eller anden måde.

- Ingen skal have medlidenhed med mig, for det er bare sådan, det er, men jeg indrømmer, at juleaften uden sine børn er ét af de tidspunkter, hvor en skilsmisse kan gøre allermest ondt.

Jørgen Bolding Olsen har prøvet det før - og han har også prøvet at lave brunede kartofler og koteletter til sig selv for ligesom at gøre en smule ud af den højtidelige aften i sit eget selskab - så han ved, hvordan det føles.

3000 kr til rådighed hver måned

- Hvis der ikke dukker en anden mulighed op, og det gør der jo nok ikke for en mand som mig, der har levet hovedparten af mit liv på Amager og ikke har det store netværk her i Jylland, så kommer jeg sgu´ da også igennem den her juleaften med et par rugbrødsmadder og tændt tv, siger den 51-årige kontanthjælpsmodtager, der skiftede landsdel fra hovedstaden til Sydjylland for 14 år siden i kølvandet af, at han havde mødt sine tre yngste børns mor under deres fælles uddannelse som dyrepasser.

Den enlige far til fire, Jørgen Bolding Olsen, håber snarest muligt at få et job i gen, så han ligesom sin eks-kone får råd til at tage deres tre, fælles børn med på ferier til udlandet. Foto: Anders Brohus

Ni år senere - i 2014 - skete skilsmissen, og oven i fulgte en depression og en fyring fra et job, som gav 40.000 kroner netto om måneden og en deraf ubekymret, økonomisk hverdag.

Derfra er der en verden til forskel på de cirka 3.000 kroner i rådighedsbeløb, som Jørgen har til mad og andre fornødenheder til sig selv og den ældste datter, Bianca på 13, der bor fast hos ham. De yngre søskende, Victoria på 11 og Emil på ni år, bor hos mor og er hos far hveranden weekend. Desuden har Jørgen datteren Julie på 18 år fra et tidligere forhold, da han boede på Sjælland.

'Tag dig sammen'

Jørgen Bolding Olsen understreger, at han har en god relation til sine børns mor, der bor i Vamdrup blot 10 kilometer fra rækkehuset i Skodborg.

Omvæltningen fra økonomisk velpolstret og udlandsrejsende reparatør af vindmøller for en underleverandør til Vestas og til at lande i en dyb depression i forlængelse af en skilsmisse og fyring har ikke bare vendt op og ned på Jørgens syn på penge og materielle goder, men også på eksistentielle begreber som stolthed, åbenhed, nærhed og fokus på de ting i tilværelsen, der virkelig betyder noget.

60 psykologbehandlinger fra foråret 2017 og indtil begyndelsen af 2018 blev heldigvis et vendepunkt for Jørgen, der nu føler sig parat til at vende tilbage til arbejdsmarkedet for fuld kraft - og med en tilgang, hvor han er åben for alle muligheder.

- Jeg hører til dem, der altid har sagt 'tag dig, sammen' om folk, der har mentale problemer. Sådan ser jeg ikke på det mere. Jeg var ikke nået hertil i dag, hvis jeg ikke havde taget imod tilbuddet om psykologbehandling, siger Jørgen Bolding Olsen, der inden sin uddannelse som dyrepasser levede af sit svendebrev som bygningsmaler.

Blev et bedre menneske

Jørgen Bolding Olsen har som så mange andre i sit svære sted noteret sig, at statsminister Mette Frederiksens socialdemokratiske regering har drysset et midlertidigt børnetilskud ud over de fattigste børnefamilier. Han kender ikke det plus, det giver i runde tal, men han kan allerede sætte destination på de ekstra penge.

- Biancas konfirmation næste forår sluger nok det hele, men det er en lettelse i det mindste så ikke at skulle tænke så meget på det.

Emil i midten og søstrene Bianca og Victoria har i alt 30 undulater og to hunde at lege med, når de er hos deres far. Foto: Anders Brohus

Den 13-årige datter går med tilskud fra Vejen Kommune til motionstræning i et fitness-center sammen med sin far, der i en periode blev ved med at spørge sig selv, om han nu kunne betegne sig selv som fattig i dansk målestok.

- Jeg følte det som nedværdigende, fordi jeg er vokset op med familieværdier, hvor man satte en ære i at klare sig selv. Min depression (og psykologbehandlingerne) gjorde mig til et bedre menneske og lærte mig at lade være med at pakke tingene ind og ikke at være fordømmende.

- Da vi fik julehjælpspakken sidste år, gik det op for mig, hvor stor en forskel den gjorde for mig og børnene og både dengang og nu kunne jeg, takket være det jeg har været igennem, tage imod med både stolthed og taknemlighed, siger Jørgen Bolding Olsen.

Julehjælpen består i 2019 af:

Kolonialvarer eller gavekort til REMA 1000, værdi 500 kr.

1 x gavekort til julegaver til børnene, værdi 1000 kr.

