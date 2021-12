Hentede kaffe - og faldt om

- Jeg kunne sikkert sagtens søge førtidspension, men jeg vil gerne have et job igen, så jeg ikke går helt i stå, siger den 50-årige far til seks, der har fået indopereret hjertestarter - og søger julehjælp for første gang.

For fem år siden var Brian Nielsen til et arrangement i Vollsmose Kirke, da han pludselig faldt om på vej hen for at hente en kop kaffe.

I årene efter skete det flere gange, at han faldt om. Ved én lejlighed endda foran to af hans seks børn. Besvimelsesanfaldene resulterede i, at han for fire år siden fik konstateret hjerteflimmer, og for to år siden fik den 50-årige odenseaner indopereret en hjertestarter.

Et fleksjob?

Hjertehistorien og dens begrænsende konsekvenser står i skærende kontrast til Brian Nielsens tidligere så aktive liv - både på arbejdsmarkedet og som aktiv fodbold- og håndboldspiller. Men han skimter et lys, når han i løbet af december skal til samtale med henblik på at få et fleksjob.

- De seneste år har tæret på livsglæden. Det har ikke altid været lige sjovt at stå op om morgenen, men børnene er klipperne i mit liv og har givet mig modet. De er meget kærlige og opmærksomme på selv de mindste faresignaler, siger Brian Nielsen med henvisning til sin hjertelidelse.

Et stramt budget har lært Brian Nielsen at læse tilbudsaviser og købe fornuftigt ind. Han håber dog, at hans nuværende ressourceydelse veksles til en fast og bedre indtægt igennem et fleksjob. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Rart at kunne forsørge sig selv

Brian Nielsen har ingen uddannelse og kun sin eksamen fra 10. klasse, men det har ikke forhindret ham i at have haft job som rejsemontør, jord- og betonarbejder og senest som lagermedarbejder i en årrække, inden hjertet begyndte at drille.

- Jeg kan godt lide at have et arbejde. Både fordi det føles rart at kunne forsørge sig selv, og så går man ikke helt i stå.

- Det er også godt at have noget socialt med kolleger, og ja, så er det selvfølgelig bedre for økonomien, siger Brian Nielsen, der når alle faste udgifter er betalt, har et rådighedsbeløb på cirka 4.000 kroner om måneden til mad, tøj, telefon og andre uforudsete udgifter.

Ikke til at spøge med

Brian Nielsen har sine seks børn - tre af hvert køn - med tre forskellige kvinder. To med hver af dem. De ældste - en søn på 28 og en datter på 26 år - har længe stået på egne ben. De to mellemste - en dreng på 18 og en pige på 17 - er godt på vej i samme retning, mens de to yngste - en pige på syv og end dreng på fire - læner sig trygt og godt op ad, at mor og far er bedste venner, selvom de ikke længere er kærester og bor sammen.

Betaler 6000 i børnepenge hver måned

- I og med, at moren til mine to yngste er en rigtig god ven og bor tæt på mig, ser jeg meget til børnene, og vi spiser ofte sammen hos deres mor eller hos mig. Jeg betaler stadig knap 2.000 kroner pr barn til de tre yngste i børnepenge hver måned.

- Det gør jeg med glæde, men det er ikke ensbetydende med, at jeg ikke også fra tid til anden køber tøj eller andet til dem, fortæller Brian Nielsen, hvis budget også belastes af anséelige udgifter til medicin.

Brian Nielsen har ikke oplevet at falde om, siden han fik indopereret en hjertestarter for to år siden. Og han håber naturligvis ikke, at det sker igen, selvom han stadig går med en vis bekymring. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Ligefrem bange er han ikke, men hjerteflimmeren er ikke noget at spøge med, når man som Brian Nielsen har været tæt på at dø fire gange.

- Det er heldigvis ikke sket, at jeg er faldet om, siden jeg fik pacemakeren, og hvis det sker igen, får jeg et stød, så hjertet kan sætte i gang. Det sortner for øjnene og er vildt ubehageligt, fortæller Brian Nielsen.

Kan møde januar med sindsro

Som om det ikke var nok, så har der samtidig været andre i familien - herunder Brians stedfar - der har været ramt af alvorlig sygdom.

- Det har været en forfærdelig tid, men vi er dog i live alle sammen, så det er bare med at få det bedste ud af livet og hinanden, siger barnefødte Taastrup-dreng, der kom til Odense i midt-80´erne som 15-16 årig.

Brian Nielsen har aldrig før søgt om julehjælp, men han er sikker på, at en gavekort til mad og gaver til en værdi af i alt 1.800 kroner vil gøre en markant forskel.

1800 kr: Så bliver julen mere afslappet

- Vi skal være hos mig med min mor og stedfar og mine tre yngste børn.

- 1.800 kroner vil gøre det mere afslappende at komme igennem julen på en måde, så børnene får den bedst mulige oplevelse, og jeg samtidig ikke får slået et stort hul i januar-budgettet, siger Brian Nielsen.

Vandt DM i fodbold

Håndbold og især fodbold har haft en stor plads i Brian Nielsens liv, og han nyder stadig at gå på Odense Stadion med sine to ældste sønner nu, hvor hans svigerdatter har skaffet dem en billetpakke, så det kun koster 20 kroner pr kamp at se OB (Odense Boldklub) live i superligaen.

- Jeg er B1909´er i hjertet, men det er hyggeligt at se OB med mine sønner, siger Brian Nielsen, der selv var en talentfuld fodboldspiller som ung, da han sammen med senere landsholdsspillere og kendte fodboldnavne som Thomas Helveg, Steen Nedergaard og Julian Barnet vandt danmarksmesterskabet med OB som ynglingespiller. Træner var Kim Brink, der siden blev kendt og respekteret som cheftræner i superligaen for netop OB, Vejle og FC København.

Ekstra Bladet interviewede Brian Nielsen i hans eks-kærestes lejlighed i Odense. Han har stadig et godt venskab med moren til hans to yngste børn. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Siden fortsatte Brian Nielsen fodboldkarrieren i B1909, og han blev med årene også en habil håndboldmålmand på serieniveau i IF Stjernen.

- Sport har betydet meget for mig, og jeg spillede old boys-fodbold lige indtil mit hjerte sagde fra. Nu nøjes jeg med at se OB på stadion og mit favorithold, Manchester United, i tv, siger Brian Nielsen.

