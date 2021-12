Hygge-alarm: Enlig mor viser bankkonto

- Jeg er på kontanthjælp.

- Men har ikke ikke modtaget den endnu .

- Alle om os julehygger og køber træ.

Se mit indestående

Sådan skriver H, der er enlig mor, til nationen! om at have en teenage-datter, hun gerne vil give en god jul - og ikke engang have penge til aftensmad de næste to dage. H har den seneste tid arbejdet som sosu-vikar, men så blev hun syg - og nu er hun på kontanthjælp. H skriver ofte til nationen! og hendes seneste brev her handler om den julehjælp Ekstra Bladet lige nu samler ind sammen med Dansk Folkehjælp.

En jule hjælp, der har en værdi af 1800 kr - 1000 kr til gaver og 800 kr til mad.

Hs brev fortsætter nemlig således:

- Se mit indestående.....ingen penge, ej gaver.

- Har 38 kr og er så desperat.

- Håber SÅ meget vi får julehjælp. der ligesom 16.783 andre enlige forsørgere har søgt julehjælp i år.

Så mange ansøgere har der aldrig været, og lige nu er der samlet penge ind, så lidt mere end 10.000 af dem kan få julehjælp.

ådan kan du støtte

Vil du give et bidrag til Julehjælp 2021, kan du gøre følgende:

1) Støt direkte her:

2) Send 'julegave' til 1999 og støt med 150 kr.

3) Send et valgfrit beløb via MobilePay til 13221.

4) Indsæt i bank, reg. nr. 5301, konto 0000 333 666, mrk. dit bidrag 'Julegave'.