Indsamlingsrekord til julehjælp

Sidste år brød julehjælpsindsamlingen, som Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladet står bag, lydmuren og endte med på en time at have samlet godt 12.7 mio. kr. ind.

Det var generalsekretæren i Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem, stolt af, men i år er han nærmest overvældet over de knapt 15 mio. kr., som blev samlet ind i dag.

Sådan ser et vinderhold ud i Vest-Danmark. Foto: Ernst van Norde

– Vi er taknemmelig over den giverglæde, vi ser både blandt virksomheder og i befolkningen. Coronaen har gjort det svært for mange. En pæn del af vores rekordmange ansøgere – det er 16.800 i år – angiver, at de har mistet deres job under coronaen, og mange af de øvrige fortæller i deres begrundelser for at søge, at de i flere år har været på overførselsindkomst, men at corona–prisstigningerne på dagligvarer, varme og el nu endegyldigt har knækket deres økonomi, forklarer Nørlem.

14.812.458 kr samlet ind

Mellem kl 12 og kl 13 sad de to erhvervspaneler og dystede om, hvem der kunne samle flest penge sammen til de trængte danske familier. Det var jyderne mod københavnerne, og jyderne vandt i år, idet de nåede op på 7.557.100 kr. mod københavnernes 7.255.358 kr.

Selv om Østholdet ikke vandt var glæden og indsamlingsresultet stor. Foto: Jonas Olufson

Stemningen var bedre end før set i Aarhus. Både fordi resultatet blev over forventning, og fordi jydernes panel var hårdt ramt af afbud og derfor mere end halveret. Alligevel ’vandt’ jyderne.

Holdkaptajn for den jyske indsamlingshær, Anders René Jensen, indkøbs- og marketingdirektør i Rema 1000, strålede om kap med de øvrige holdkammerater.

– Jeg er vildt overrasket. I bedste fald havde jeg håbet, at vi nåede resultatet fra sidste år, men at vi ligefrem overhalede det, kommer bag på mig, siger Rema-direktøren og lagde samtidig en mio. kr. i indsamlingsbøssen fra sit eget firma.

Det er enormt motiverende at se, at vi mod mange odds alligevel kunne opnå det her resultat, siger Anders René Jensen. Foto: Ernst van Norde

Mange afbud

Hans forhåndsskepsis havde flere årsager. Dels var han bekymret for, om danskernes lyst til at hjælpe skulle være dalende som følge af en lang og på flere måder opslidende coronaperiode, dels noterede han sig selvfølgelig også de mange afbud til erhvervspanelet i vest grundet netop covid-19 og de glatte veje.

– Derfor er det enormt motiverende at se, at vi mod mange odds alligevel kunne opnå det her resultat, siger Anders René Jensen.

Holdkaptajnen i øst, Peder Stedal, Elgiganten, var også godt tilfreds trods en del coronaafbud på Østholdet.

– Det er en imponerende holdindsats, som vi kan være stolte af, og så er vi også glade for, at Elgigantens kunder har bidraget med et så flot beløb, som vi kan kaste ind i julehjælps–arbejdet, forklarer Stedal.

Elgigantens Peder Stedal takkede Østholdet for en fornem indsats. Foto: Jonas Olufson

Julehjælpsindsamlingen slutter d. 18. december, og på det tidspunkt sidste år havde Stedals ansatte samlet en mio. kr. ind blandt kunderne i butikkerne. Det regner han også med at nå i år, men 1. december var indsamlingen ’kun’ nået op på 750.000 kr.

Også Sportsmaster leverede en stor indsats, idet direktøren Andreas Holm lagde en check fra kunderne på 300.000 kr. med løfte om flere frem til skæringsdatoen.

I år har 16.800 søøgt om julehjælp i Dansk Folkehjælp, oplyser generalsekretæren Klaus Nørlem. Foto: Jonas Olufson

Alle erhvervsfolkene i øst og vest havde forberedt sig grundigt på dagens indsamling. Mange havde halve og hele aftaler i hus, før de mødte op – blandt dem Realkredit Dammark, som havde det meste af et A4-ark med til indsamlingen med bekræftede donorer.

Socialstyrelsen

Også Ekstra Bladets chefredaktør, Henrik Qvortrup, bedrog væsentligt til dagens fine resultat.

Reglen er, at når man lander en donation på 10.000 kr. eller derover, må man ringe med klokken. Den gimik havde Ekstra Bladets chefredaktør, Henrik Qvortrup fornøjelse af. Foto: Jonas Olufson

– Her er blandt andet 300.000 kr. fra Augustinus Fonden og 450.000 kr. fra Poul Erik Bech Fonden – for slet ikke at tale om den store donation fra Socialstyrelsen på 1.300.206 kr. Det er flotte beløb, som skæpper godt i kassen og gør det muligt for os og Dansk Folkehjælp at yde julehjælp til så mange som muligt.