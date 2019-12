Juleglade direktører: 200.000 kroner i minuttet

Knap 12 millioner kroner eller hvad der svarer til næsten 200.000 kroner i minuttet.

Sådan lød resultatet, da erhvervspanelerne i øst og vest smed arbejdshandskerne (læs: de glohede mobiltelefoner) torsdag ved 14-tiden efter en times indsamling til den 13. udgave af Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladets årlige julehjælpskampagne til gavn for de mange enlige forsørgere med børn, som rækker ud efter en hjælpende hånd op til årets dyreste højtid.

Afdæmpede forventninger

Inden kapløbet mellem øst og vest gik i gang klokken 13 var forventningerne i begge landsdele afdæmpede, idet sidste års resultat på 11 millioner indsamlede kroner på blot én time var stukket af fra 2017-facit på 8.5 millioner kroner. Men stik imod alle forventninger overhalede årets indsamling sin forgænger med næsten en million, så det endelige resultat lød på 11.919.194 kroner.

Marketingdirektør i Rema 1000, Anders René Jensen, til venstre i billedet, glæder sig over endnu en donation til regnskabet. Foto: Ernst van Norde

Sådan så Øst-holdet ud Elgiganten: Peder Stedal (KAPTAJN ØST) Arbejdernes Landsbank: Peter Froulund GFK: Natascha Wordolff HAVE Kommunikation: Kristina Sindberg Hammer Andersen Recruting: Malene Hammer Rabens Saloner: Marianne Raben Olrik Baes Data: Daniel Baes ZENZ: Anne-Sophie Skjødt Villumsen The Right People: Nikolaj Boe PL & Partners ApS: Nicklas Meyer LO Plus: Henrik Feldborg Kromann Reumert: Henrik Møgelmose Rema Etablering: A/S Jan Poulsen Garanti Invest/Sparinvest: Gert Thougaard GoGift: Jens Kristoffersen GoGift: Ann-Louise Lemche Politiker: Lisbeth Bech Poulsen Dansk Folkehjælp: Klaus Nørlem Ekstra Bladet: Ole Sloth Vis mere Luk

- Helt ærligt, så er jeg fuldstændig overvældet og meget overrasket over, at vi alligevel slog sidste års rekord. Jeg tænkte på forhånd, at et realistisk og godt resultat i år ville være på cirka 10 millioner kroner, men jeg blev heldigvis klogere, siger marketingdirektør hos Rema 1000 og holdleder for vestholdet for tredje år i træk, Anders René Jensen.

Vestholdet var i antal lidt mindre end de foregående år, men det fik ikke energiniveauet til at dale hos en af deltagerne, Torben Christensen fra den Vejle-baserede fødevarkoncern Good Food Group.

- Jeg havde mange tilsagn på forhånd og fik så oven i købet også succes med at kontakte nogen i den forgangne time på lykke og fromme. En af dem var Restaurant Grøften i Tivoli i København, som donerede 5.000 kroner, fortæller Torben Christensen, der debuterede som en af vestholdets 'panel-krigere' i Aarhus.

Tydeligt signal

Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Poul Madsen, var for tredje år i træk med på vestholdet, som i fjor for første gang vandt i den direkte duel med østholdets panel på avisens hovedredaktion i København. Selvom det ikke gentog sig i år - vestholdet indsamlede 5.213.861 kroner og østholdet 6.705.333 kroner - så var Poul Madsen akkurat som holdleder Anders René Jensen overvældet over det samlede rekordresultat på knap 12 millioner kroner.

- Resultatet sætter en tyk streg under, at folk gerne vil hjælpe, og det glæder mig enormt. Det er vigtigt, at vi viser de mange børn, som ikke lever i overflod til daglig, at vi også tænker på dem og på, at de som alle andre også skal have en god jul, siger Poul Madsen, der halvvejs igennem den hæsblæsende, timelange indsamlingsfinale ikke troede på, at sidste års rekord ville falde.

- Med årene er der kommet flere indsamlinger og større opmærksomhed, så konkurrencen om at få donationer er selvfølgelig steget. Alligevel opnår vi igen et så flot resultat. Det er ganske enkelt imponerende, tilføjer Ekstra Bladets chefredaktør, der mest af alt berøres over det, at resultatet tydeligt signalerer, at folk tænker på hinanden.

GIgantisk gave fra Elgigantens kunder

I år samlede Østholdet, der har til huse på Ekstra Bladet, 6.687.333 kr. ind, og dermed var holdet stærkt medvirkende med til at slå rekorden fra sidste år.

De to største donationer kom dels fra Elgigantens kunder, der havde samlet 1,5 mio. kr. ind i kædens varehuse og butikker. Samt Kirks Fond, som via Ekstra Bladets administrerende redaktør donerede en mio. kr.

Peder Stedal, der er kaptajn på Østholdet og direktør i Elgiganten, fortalte i løbet af den time, indsamlingen varede, at det over de senere år er blevet sværere, at samle penge ind til velgørende formål.

– Det skyldes ikke uvilje. Men der er efterhånden kommet mange organisationer og private institutioner på banen, når det gælder julehjælp og andre velgørende indsamlinger. Det er glædeligt for de mange trængende, sagde han.

Hold Øst på Rådhuspladsen samlede mere end 6 millioner kroner ind.

To uger endnu

Indsamlingskonkurrencen mellem øst og vest satte således fuld galop på ambitionen om at kunne hjælpe flest mulige ansøgere, og med nu i alt 12.268.782 kroner indsamlet, er der ikke langt op til slutresultatet på 14.7 millioner kroner i 2018. I fjor endte 11.300 familier med at modtage en julepakke til en værdi af 1.500 kroner og med den hidtidige status kan 9.437 familier se frem til en hjælpende hånd fra Dansk Folkehjælp.

Der blev gået til den i vestpanelet i Filmbyen i Aarhus, som dog tabte i den direkte konkurrence med østpanelet, der havde base på Ekstra Bladets redaktion i København. Foto: Ernst van Norde

Indsamlingen slutter dog først 20. december, så der er begrundet håb om, at bundlinien i 2019 overgår de 14.7 millioner i 2018.

- Vi har taget et stort skridt i dag, men vi har heldigvis to uger endnu til at samle endnu flere penge ind, siger generalsekretær i Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem.

Udover de to frontpaneler i København og Aarhus bidrog i alt syv andre paneler med erhvervsfolk rundt omkring i landet til at ringe millionerne hjem i den hektiske time fra klokken 13 til 14 torsdag.

Julehjælpen består i 2019 af:

Kolonialvarer eller gavekort til REMA 1000, værdi 500 kr.

1 x gavekort til julegaver til børnene, værdi 1000 kr.

Støt eller meld dig som indsamler

Hvis du gerne vil støtte Julehjælpen, kan du melde dig som indsamler, eller du kan donere:

- Sms JULEGAVE til 1999, og støt med 150 kr.

Beløbet plus almindelig sms-takst opkræves automatisk

- MobilePay 13 221

- Indsæt på konto reg.nr. 5301 konto 0 333 666.

Mærk din indbetaling JULEGAVE.