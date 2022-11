Julehjælp: Boede på gaden med fem børn

Det var ikke uvant for hende at arbejde 80-90 timer om ugen, og hun havde på et tidspunkt tre job på samme tid. Alligevel har hun også haft tid til at få syv børn i alderen fra 21 til fire år. De to ældste bor ikke hjemme, men de fem yngste, Cathleen på 13, Claudia på 11, Chloe på otte og de to yngste - drengene Connor på seks og Cecilius på fire år - fylder familiens lejede hus i Højslev nær Skive med liv, leg, fnisen og en god portion generthed, da Ekstra Bladet med foto- og videoudstyr og nysgerrighed er på besøg en råkold novemberdag.

Fra hus og hjem - to gange

Mathilde Blicher serverer lattermildt kaffe og småkager som en tankevækkende hyggelig kontrast til den turbulens, der har været i den 42-årige, enlige mors og hendes børns liv det seneste halvandet års tid. Familien har i to omgange været tvunget fra hus og hjem, og da Mathilde Blicher og to af børnene - Claudia og Cecilius - i sommeren 2021 blev påkørt af en motorcykel, var det kun et af flere slag, der ville vælte de fleste omkuld.

Mathilde Blicher og de fem hjemmeboende børn er for ganske nylig flyttet ind i deres lejede hus efter et par turbulente år med flere flytninger og midlertidige baser hos venner og familie. Foto Ernst van Norde

Det vigtigste er at vi har hinanden

Det gjorde uheldet for så vidt også, idet Mathilde Blicher har været sygemeldt fra sit job hos en bager i Holstebro lige siden, mens Claudia kæmper med rygsmerter som følge af mødet med motorcyklen.

- Ja, vi har været ude for lidt af hvert, men det kan ikke slå os ud, tværtimod, lyder det optimistisk fra den handelsskoleuddannede mor, inden hun giver et bud på en forklaring på, hvordan hun og børnene har så nemt til smil og åbenbar livsglæde.

- Når man oplever så megen modgang, sættes livet i et andet perspektiv, og man kan med større klarsyn se, hvad der betyder noget. Det at vi har hinanden, er det vigtigste. Det har de seneste par år lært mig.

Hjem brød i brand

Mathilde Blicher har sine syv børn med fem forskellige fædre, hvoraf hun kun har kontakt til de tre af dem. Men det var en helt sjette mand, der i sommer føjede endnu et ulykkeligt kapitel til den nærmest uvirkelige historie om en i forvejen sårbar familie.

- Børnene og jeg var nødt til at flygte fra vores nu tidligere hjem og min nu forhenværende kæreste, som ikke er far til nogle af børnene, fordi han var voldelig over for mig. Det ville jeg ikke finde mig i, og det skulle børnene ikke være vidner til, så vi boede på 40 kvadratmeter i en god vens kælder i Skive, fortæller Mathilde Blicher.

Som enlig mor til syv, hvoraf de fem bor hjemme, har handelsuddannede Mathilde Blicher masser af selskab og nok at se til i en dagligdag, som også er plaget af PTSD (posttraumatisk stresssyndrom) og fysiske skavanker. Foto Ernst van Norde

Heldigvis fandt familien - efter at være flygtet i juni - allerede fra 1. august et nyt hjem, men kun to måneder senere brød huset med brændeovn i brand. Børnene var heldigvis i skole og børnehave, men Mathilde var hjemme og måtte efterfølgende behandles for røgforgiftning.

- Så måtte vi gå fra hus og hjem igen, fordi vi ikke kunne være der for røg- og brandskaderne, fortæller Mathilde Blicher uden antydningen af selvmedlidenhed, men dog med et udtryk, der ikke efterlader nogen tvivl om, at hun nok mener, at hun og børnene havde haft rigelig med uheld og modgang i forvejen.

Et godt forhold til den yngste, fireårige Cecilius' far gjorde, at Mathilde og tre af børnene kunne bo midlertidigt hos ham, mens de to andre kom på efterårsferie hos bedsteforældrene.

Snydt for varmecheck

Vi skal i øvrigt understrege, at der er sket flere markante og livsændrende ting i Mathilde Blichers liv det seneste halvandet år. Eksempelvis gik hendes knæ af led 16. januar i år på et løbebånd i et fitnesscenter, og hun kæmper for at få 30.000 kroner retur i indskud fra den brandbeskadigede bolig. Økonomien får det ikke bedre af, at hun ikke har fået boligsikring i flere måneder og først får det med tilbagevirkende kraft i begyndelsen af det nye år.

- Jeg plejer at sætte dele af børnepengene ind på konti som opsparing til jul, fødselsdage og andre aktiviteter, men det har ikke været muligt i år. Derfor siger det sig selv, at en julehjælpspakke fra Dansk Folkehjælp vil gøre en stor forskel for os.

Det osede af hygge og nærvær i familiens hjem, selvom de seneste år har budt på mange udfordringer for både børn og mor. Nu ser børnene som alle andre frem til julen med forhåbninger om gode gaver og dejlig mad. Foto Ernst van Norde

Kan godt vente med nye sko

- Som sagt er det vigtigste, at vi har hinanden, men alle børn - også mine - vil gerne mærke, at julen er noget specielt, selvom det koster ekstra meget med de stigende priser nu. Jeg har heller ikke haft råd til at købe sko, tøj eller andet, som godt kan vente, fortæller den uheldsramte mor og tilføjer med et sarkastisk smil:

- Jeg var blandt dem, der ikke fik en varmecheck på 6.000 kroner, selvom vi havde gas i vores tidligere bolig. Men det fik unge studerende på kollegier og andre så glæde af i stedet for.

Mathilde Blicher har endnu ikke orket at klage. Hendes fokus er på nu at falde til ro i familiens seneste lejebolig, som de flyttede ind i for få uger siden og dernæst at blive klar til igen at blive en del af arbejdsmarkedet hurtigst muligt.