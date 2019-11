Julehjælp i årevis: Nu har jeg lært at administrere pengene

Jeg har lært at administrere pengene, så jeg lægger lidt til side, så nu kan vi sagtens klare os selv, siger Bettina, der som enlig mor fik julehjælp for første gang i 2016, men ikke har søgt i år - selvom hun lever op til kravene. Der er frist for at søge julehjælp lørdag d. 30.

Da 39-årige Bettina Ebbesen i 2014 pludselig stod alene med sine tre børn, gav hendes kontanthjælp hende ikke de store muligheder for at slå ud med armene og begrave børnene i gaver. Alligevel var det først i 2016, at hun søgte Dansk Folkehjælp om julepakke.

- Jeg var ikke så god til det med at søge hjælp, men min fars kone blev ved med at prikke til mig, fordi jeg opfyldte kriterierne.

- Men jeg tænkte, at der var familier, der havde mere brug for det end mig. For selv om vi ikke havde meget, følte jeg, at vi kunne klare os, fortæller Tina Ebbesen til Ekstra Bladet.

Til sidst lod hun sig dog overtale.

Tænkte at andre havde mere behov end mig

- Så prøvede jeg at søge, men jeg havde følelsen af, at jeg ikke rigtig havde lyst til at få den, fordi jeg blev ved med at tænke, at der var andre, der havde mere brug for det end mig.

- Jeg vidste, der var begrænsede pakker, men så fik jeg den alligevel og jeg blev helt vildt glad. De var bare så søde, dem der tog imod mig, siger hun.

Som andre i hendes situation var det drømmen om at give hendes børn en rigtig jul, der fik hende overbevist om, at det var helt i orden at søge andre om hjælp. Sønnen Christian var 11 år, mens døtrene Ida og Sara var henholdsvis 16 og to år gamle.

- Det var på grund af dem, jeg søgte hjælp. Det var min familie, der sagde, jeg skulle have en bedre jul i stedet for at skrabe sammen. Og jeg blev helt vildt glad og lettet, da jeg fik hjælpen.

- Men der var en dobbelthed i det, fordi jeg frygtede, at en anden familie så måtte undvære, siger Bettina Ebbesen.

Dejligt at se julelyset i børnenes øjne

Da hun fik en komplet pakke med julemad og gavekort til børnene, blev julen i den lille familie reddet og Bettina kunne give børnene, hvad de ønskede allermest.

- De lagde mærke til, at de fik en større gave.

- Jeg fik købt en iPhone på afdrag og det var noget, de aldrig havde fået før. Det betød meget for dem, og det var dejligt at se julelyset i deres øjne.

I 2017 søgte hun atter – og fik – julepakken fra Dansk Folkehjælp og sidste år var det kommunen, der hjalp familien til at få en jul på lige fod med andre og bedre stillede danskere.

- Jeg har ikke søgt i år, selvom jeg stadig er under grænsen og derfor lever op til kravene.

- Men jeg tænker, at økonomien er på plads. Jeg har lært at administrere pengene, så jeg lægger lidt til side, så nu kan vi sagtens klare os selv. Til februar er jeg færdig med uddannelse, og så kan vi sagtens klare os, siger Bettina, der til den tid skal arbejde som pædagog.

Sommerferie ved vandet - det havde vi ikke prøvet Bettina Ebbesen har ikke kun modtaget julehjælp to gange. Hun har også fået hjælp fra Dansk Folkehjælp til sommerferien, som ellers var udenfor hendes økonomiske rækkevidde. - Først havde jeg det på samme måde som med julehjælpen – at jeg ikke kunne få mig til at søge. Men jeg endte med at komme med. - Vi havde ikke været på sommerferie sammen i nogle år, så det var vildt at prøve det. Og være sammen med andre familier på den måde. - Først var jeg nervøs og havde ikke lyst, men jeg blev presset af Dansk Folkehjælp, der syntes, jeg skulle tage med. Og det var den fedeste ferie. - Det var ved Svendborg nede ved vandet i fine lejligheder og det havde vi ikke prøvet før. Det med at kunne komme på ture, havde vi ikke prøvet. - Vi kunne pludselig så meget på en ferie i stedet for at sidde derhjemme. Det betød rigtig meget for børnene at have den fælles oplevelse, fortæller Bettina Ebbesen, der i dag har så meget overskud, at hun er blevet medlem af bestyrelsen i organisationen. Vis mere Luk

Vil opfordre folk til søge

Hun havde selv betænkeligheder ved at søge om hjælp, men i dag vil hun kun opfordre andre i lignende situation til at række ud.

- Jeg vil opfordre dem til at søge, selv om de måske har betænkeligheder. Du kan højst få et nej, men man skal gøre noget. Man skal mærke efter inde i sig selv, om det er godt nok for dig.

- Men det er jo personligt, om man vil søge, for det er en grænse, man skal overskride, lyder det fra Bettina, der kun har lovords til overs for Dansk Folkehjælp og dem, der støtter den gode sag.

Betyder meget at have nogen i ryggen

- Det er så fint, det Dansk Folkehjælp gør. Det er en rigtig god sag. At vide, at man har nogen i ryggen, det betyder meget. Det har givet mig mere selvværd, for man kan jo ringe og snakke med dem, når man har brug for dem og det med at være sammen med ligestillede, giver helt vildt meget.

- Man kommer jo hurtigt ind i det og så kan man tale med andre, der har det på samme måde. Jeg har fået gode venner via organisationen, siger Bettina.

Enlige forsørgere med få penge kan søge julehjælp

Hvis du også har få penge, og er enlig forsørger på offentlig ydelse, så kan du igen i år søge julehjælp.

Ekstra Bladet og Dansk Folkehjælp samler nemlig for 12. år i træk ind til enlige forsørgere på offentlig ydelse, og man skal søge nu, hvis man skal have en chance.

Sidste år søgte 15.239 hjælp - og der blev samlet penge ind fra private, firmaer og fonde, så de 11.332 kunne få.

Der er frist lørdag den 30. november

Julehjælpen består af:

kolonialvarer eller gavekort til REMA1000, værdi 500 kr.

1 x gavekort til julegaver til børnene, værdi 1000 kr.

Du skal bruge dette link, hvis du har brug for julehjælp.

Støt eller meld dig som indsamler

Hvis du gerne vil støtte støtte Julehjælpen, kan du melde dig som indsamler, eller du kan donere:

- Sms JULEGAVE til 1999, og støt med 150 kr.

Beløbet plus almindelig sms-takst opkræves automatisk

- MobilePay 13 221

- Indsæt på konto reg.nr. 5301 konto 0 333 666.

Mærk din indbetaling JULEGAVE.

Indsamling til Julehjælpen løber frem til 20. december 2019, og alle de indsamlede beløb går ubeskåret til Julehjælpen