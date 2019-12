Julehjælps-general efter 12 år: Det har jeg ikke set før

Det er med omvendt fortegn, folkene hos Dansk Folkehjælp ser på tal og statistikker, når de for 13. år i træk står i spidsen for en af landets største julehjælpsindsamlinger i samarbejde med Ekstra Bladet.

For mens behovet for en ekstra hjælpende hånd har været støt stigende i de seneste mange år, så har Dansk Folkehjælp og andre med hjerte for et godt, socialt sikkerhedsnet korset sig over samfundsudviklingen med flere og flere ansøgere til en julehjælpspakke til en værdi af 1500 kroner.

Glædelig opbremsning

I fjor toppede antallet af ansøgere således med 14.887 familier, men for første gang i årevis ser tendensen anderledes ud nu, hvor ’kun’ omkring 13.000 havde søgt om pakken et par dage inden deadline.

– Det er på alle måder glædeligt, hvis vi som forventet ser en opbremsning i antallet af ansøgere, siger generalsekretær hos Dansk Folkehjælp Klaus Nørlem.

Tal fra Danmarks Statistik og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser dog, at der nu er 64.500 fattige børn i Danmark – det højeste registrerede antal i mange år og lidt flere, end der bor i en by som Randers. Det er en stigning på 21.000 børn siden 2015.

Særligt tydeligt i julen

Den tidligere borgerlige regerings indførelse af kontanthjælpsloft, integrationsydelse og 225-timers regel har ifølge flere forskere skubbet til den negative udvikling.

– Disse faktorer har både forhøjet antallet af fattige og gjort de selvsamme menneskers fattigdom dybere. Det er paradoksalt, når de fleste danskere i den samme periode er blevet rigere, siger sociolog og forsker i fattigdom ved Aalborg Universitet Morten Ejrnæs.

Han påpeger, at udviklingen samtidig har skabt større behov for private hjælpeinitiativer og en øget opmærksomhed på, at en gruppe i samfundet ikke har fået sin del af fremgangen.

– I julemåneden, som jo nok også er årets største forbrugsmåned, bliver behovet for hjælp til dem med den dårligste privatøkonomi særligt tydeligt, tilføjer Morten Ejrnæs.

Dansk Folkehjælp indsamlede i fjor 14,7 millioner kroner til de værdigt trængende familier, hvilket var ny rekord. Målet i år er at nå 15 millioner kroner, men det bliver ikke lettere af, at flere og flere organisationer tilbyder julehjælp.

Børn er de mest udsatte

Selvom et regeringsskifte skabte forhåbninger om en mere rundhåndet socialpolitik over for samfundets fattigste og svageste, så sidder Klaus Nørlem og Dansk Folkehjælp ikke med en forventning om, at behovet for den årlige julehjælpsindsamling bliver overflødigt i løbet af en overskuelig fremtid.

En aftale om et nyt, midlertidigt børnetilskud til de hårdest ramte børnefamilier, som udbetales med tilbagevirkende kraft til 1. august i år, og som bliver på cirka 600 kroner pr. barn om måneden, er ifølge Klaus Nørlem det første eksempel i 19 år på socialpolitik, der peger fremad.

Kompensation

– Men man skal huske på, at det stadig kun er en lille kompensation for de mellem 2000 og 3500 kroner om måneden, som en enlig forsørger med to børn har mistet efter indførelsen af kontanthjælpsloftet, siger generalsekretæren i Dansk Folkehjælp.

Børnehøjde

Sociolog og fattigdomsforsker Morten Ejrnæs er i børnehøjde, når han pointerer en anden problemstilling:

– Børnene i de fattige familier er de mest udsatte, fordi de hele tiden konfronteres med deres situation, når de eksempelvis skal fortælle åbent om i skolen, hvad de har lavet og oplevet i deres ferie. Det behøver voksne ikke på samme måde, og de kan bedre beskytte sig selv.

Sådan kan du støtte:

Julehjælpen består af:

kolonialvarer eller gavekort til REMA 1000, værdi 500 kr.

1 x gavekort til julegaver til børnene, værdi 1000 kr.

Støt eller meld dig som indsamler

Hvis du gerne vil støtte støtte Julehjælpen, kan du melde dig som indsamler, eller du kan donere:

- Sms JULEGAVE til 1999, og støt med 150 kr.

Beløbet plus almindelig sms-takst opkræves automatisk

- MobilePay 13 221

- Indsæt på konto reg.nr. 5301 konto 0 333 666.

Mærk din indbetaling JULEGAVE.

Indsamling til Julehjælpen løber frem til 20. december 2019, og alle de indsamlede beløb går ubeskåret til Julehjælpen