Kæmpe-pres i dag

I alt 180 erhvervsfolk i 13 forskellige paneler rundt omkring i landet smøger tirsdag middag ærmerne op og samler ind til julehjælp til trængende danske børnefamilier.

De to hovedpanelers indsamling i København og Aarhus har mest fokus, men indsatsen fra de øvrige paneler i baglandet er lige så vigtig.

Du kan selv påvirke resultatet:

Hjælp holdet i vest-Danmark på MobilePay: 444 445

Hjælp holdet i øst-Danmark på MobilePay: 488 488

Corona skyld i ny, trist rekord

Hvor mange penge kan man samle ind på én time? Erhvervsfolkene har travlt. Foto: Emil Agerskov

Opdatering: Efter 55 minutter er der hentet 8,6 millioner kroner

Ny rekord-jagt

Indsamlingen sker ikke uden et vist pres, idet der er lagt op til ny rekordjagt. Telefonerne vil gløde i timen mellem klokken 12 og 13 med det erklærede mål fra generalsekretæren i Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem, at der står mindst 12 millioner kroner på bundlinien, når telefonræset i overhalingsbanen er forbi. I fjor lød det tal på 11.8 millioner kroner.

Rekordstort beløb indsamlet til fattige børnefamilier

180 erhvervsfolk er klar

Vi har spurgt et lille udpluk af de i alt 180 erhvervsfolk, som deltager i de 13 paneler rundt omkring i landet, hvad det betyder for dem at give en hånd med, når der skal vises næstekærlighed.

Brøndby-boss glæder sig

Ole Palmå, administrerende direktør i fodboldklubben Brøndby IF, er med i øst-panelet i København for første gang.

- Jeg glæder mig til at være en del af teamet, og jeg er sikker på, at der opstår en god energi, som forplanter sig blandt paneldeltagerne. Og så håber jeg, at vi får indsamlet en masse donationer.

- I Brøndby IF har vi en tradition for at hylde fællesskabet og gøre noget godt for andre. Det ligger i vores dna. Det er en del af vores hverdag. Julen er tiden, hvor vores familie samles. Det er den tid, vi mest af alt glæder os til, og vi har en fantastisk nærhed. Det er dét, jeg gerne vil give videre, til de børn og enlige forsørgere, som julehjælp uddeles til.

Blue Capital: Rigtig godt formål

Martin Kibsgaard Jensen, direktør for Blue Capital A/S, stiller op som paneldeltager i Aarhus.

- Pengene doneres til et rigtigt godt formål, og samtlige indsamlede midler går ubeskåret til at give enlige forsørgere og deres børn en god juleaften. Det vil jeg gerne bidrage til, siger Martin Kibsgaard Jensen.

Det er ikke ukendt for hverken Martin eller den virksomhed, han repræsenterer, at hjælpe andre, når der er brug for det:

- Det er ikke nyt for Blue Capital at støtte op om velgørenhed, og vi har haft et stort engagement med DinNødhjælp. Aktuelt er vi Verdensmålspartner med SOS-Børnebyer. Med julehjælpsindsatsen hjælper vi familier i Danmark, der ellers ikke kan give deres børn hverken gaver eller andesteg 24. december.

På Tivoli Hotel er indsamlingen i fuld gang. Foto: Emil Agerskov

Vi nå gøre en fælles indsats

Han håber, at mange virksomheder vil støtte op om indsamlingen, og derfor har han indrykket annoncer i adskillige dagblade for at gøre opmærksom på begivenheden.

- Jeg kan ærlig talt godt være en smule bekymret for gavmildheden i denne covid-19 tid, hvor mange er ekstra pressede. Men det er trist, at nogle familier i Danmark ikke har råd til at holde jul. Så det må vi gøre en fælles indsats for at sørge for.

Vandværksdirektør: Vil gerne bruge en time

Susan Münster, direktør Danske Vandværker, er med i østpanelet.

- Jeg glæder mig, og jeg er spændt på, hvordan det går. Det har stor værdi for mig at kunne hjælpe, og selvom jeg har en travl hverdag, vil jeg hellere end gerne bruge en time på at hjælpe. Nu håber jeg, at min indsats gør en forskel, så mange får en god juleaften.

En hjælpepakke til de fattigste

Danske Vandværker er en forening og hviler på fællesskab, frivilligt arbejde og løfter en samfundsopgave. Derfor gav det god mening for Susan Münster at deltage. Hun er opvokset med sin mor og sine to søskende, og det var ikke altid, pengene slog til sidst på måneden:

-Jeg har selv prøvet at kigge ind i et tomt køleskab under min opvækst, men juleaften var altid noget særligt. Min mor havde fødselsdag 24. december, så vi fejrede hende om formiddagen og juleaften senere. Det var altid en vidunderlig dag, og den oplevelse vil jeg gerne give videre til alle børn i Danmark.

Sådan kan du støtte

Vil du give et bidrag til Julehjælp 2020, kan du gøre følgende:

1) Støt direkte her:

2) Send 'julegave' til 1999 og støt med 150 kr.

3) Send et valgfrit beløb via MobilePay til 13221.

4) Indsæt i bank, reg. nr. 5301, konto 0000 333 666, mrk. dit bidrag 'Julegave'.

Det kan du få i Julehjælp

Julehjælp 2020 har en samlet værdi af kr. 1500 pr. familie og består af:

Julemad og kolonialvarer til en værdi á 500 kr.

1 x gavekort til indkøb af gaver til familiens børn til en værdi á 1000 kr.