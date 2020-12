Kender fattigdom: Lokum i gården

Tidligere folketingsmedlem og minister, Brian Mikkelsen, er glad for at få lov til at deltage i indsamling til julehjælp for første gang. Sidste år blev der samlet lige under 12 millioner ind på en time. I dag skal der samles ind fra kl. 12-13. Du kan følge indsamlingen live her på siden.

18 år i Folketinget som priviligeret konservativ politiker, fire ministerposter og et indgående kendskab til de bonede gulve i magtens inderste cirkler får på ingen måde Brian Mikkelsen til at miste jordforbindelsen og tråden til, hvad han selv blev rundet af som barn i en familie, hvor kærligheden var stor, men den materielle formåen begrænset.

- Jeg er vokset op i en étværelses lejlighed med lokum i gården på Christianshavn og senere under ganske beskedne kår i Ballerup. Så ingen skal tro, at jeg intet begreb har om, hvad det vil sige at være fattig. Men jeg fik heldigvis masser af kærlighed og derigennem en god barndom, fortæller den 54-årige far til to og nu administrerende direktør for brancheorganisationen Dansk Erhverv.

Brian Mikkelsen fik blandt andet en landsholdstrøje fra sin efterfølger og partikollega, Rasmus Jarlov, da han fratrådte som erhvervsminister i 2018. Foto

Det er i rollen som det sidstnævnte, at Brian Mikkelsen i dag sidder for bordenden som kaptajn for det erhvervspanel, der med udgangspunkt i velhaverforstaden Skodsborg nord for København skal yde deres bidrag til den årlige julehjælpsindsamling sat i verden for 13 år siden i et samarbejde mellem Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladet.

- Jeg har igennem Ekstra Bladet fulgt med i indsamlingerne i en årrække, og det gør kun min glæde endnu større ved at være med. Julen er en vigtig højtid for rigtig mange mennesker, og jeg vil gerne give en håndsrækning og vise samfundsansvar. Især i et år med ekstra store udfordringer som følge af corona, siger Brian Mikkelsen.

Verdens bedste land

Den tidligere kultur-, justits, økonomi- og erhvervsminister har med egne ord 'kæmpe respekt for Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladet, som i årevis har løftet denne opgave uegennyttigt og for at hjælpe mennesker med reélle behov'.

Men hvad siger han til, at behovet for hjælp fra private hjælpeorganisationer kun har været støt stigende i mange år i et rigt samfund som det danske.

Brian Mikkelsen har været vant til at færdes på de bonede gulve i mange år som her ved en nytårstaffel hos Dronningen. Foto

- Det viser, at der stadig er huller i vores system, men jeg ser hjælpeorganisationernes indsats som et udtryk for, at glasset er halvt fyldt og ikke halvt tomt.

- Jeg mener virkelig, at vi lever i verdens bedste land, men selv dér er der behov for hjælp, og så er det kun positivt, at andre (end staten) vil træde til og række en hjælpende hånd frem for at sikre, at så mange som muligt får det så godt som muligt, siger den tidligere politiker med base i den borgerlige blok.

Totalt julemenneske

Brian Mikkelsen vakte sin indre juleromantiker til live i søndags, da han sammen med familien pyntede hjemmet med julenisser, lys og hjerter, mens de spiste æbleskiver.

- Jeg er totalt julemenneske, erkender han og fortsætter:

- Familien, nærvær, hygge, spil, kærlighed er de første ting, der falder mig ind, når jeg tænker på julen.

Selvom han selv udmærket ved, hvad det vil sige at vokse op under beskedne, materielle kår, så mener han ikke, at det i sig selv kvalificerer ham mere til at udtale sig om eller deltage i julehjælpsindsamlingen.

- Man kan sagtens have empati og forståelse for andre i en sværere situation end én selv. Det vigtigste er, at så mange som muligt vil hjælpe, siger Brian Mikkelsen.





Knofedt, kampgejst og kærlighed:

Det siger andre i panelerne

I alt 180 erhvervsfolk i 13 forskellige paneler rundt omkring i landet smøger tirsdag middag ærmerne op og samler ind til julehjælp til trængende danske børnefamilier. De to hovedpanelers indsamling i København og Aarhus har mest fokus, men indsatsen fra de øvrige paneler i baglandet er lige så vigtig.

Holdkapajn hos østpanelet, direktør hos Elgiganten Peder Stedal, kæmper i december 2018 hårdt for at kradse så mange penge ind som muligt.

Indsamlingen sker ikke uden et vist pres, idet der er lagt op til ny rekordjagt. Telefonerne vil gløde i timen mellem klokken 12 og 13 med det erklærede mål fra generalsekretæren i Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem, at der står mindst 12 millioner kroner på bundlinien, når telefonræset i overhalingsbanen er forbi. I fjor lød det tal på 11 millioner kroner.

Vi har spurgt et lille udpluk af de i alt 180 erhvervsfolk, som deltager i de 13 paneler rundt omkring i landet, hvad det betyder for dem at give en hånd med, når der skal vises næstekærlighed.

Ole Palmå, administrerende direktør i fodboldklubben Brøndby IF, er med i øst-panelet i København for første gang.

- Jeg glæder mig til at være en del af teamet og jeg er sikker på, at der opstår en god energi, som forplanter sig blandt paneldeltagerne. Og så håber jeg, at vi får indsamlet en masse donationer.

- I Brøndby IF har vi en tradition for at hylde fællesskabet og gøre noget godt for andre. Det ligger i vores DNA. Det er en del af vores hverdag. Julen er tiden, hvor vores familie samles. Det er den tid, vi mest af alt glæder os til, og vi har en fantastisk nærhed. Det er dét, jeg gerne vil give videre, til de børn og enlige forsørgere, som julehjælp uddeles til.

Vestpanelet, som også anføres af indkøbs- og marketingsdirektør hos Rema 1000 Anders René Jensen (til venstre i billedet) i år, har i alt 21 paneldeltagere. Foto Ernst van Norde

Martin Kibsgaard Jensen, direktør for Blue Capital A/S, stiller op som paneldeltager i Aarhus.

- Pengene doneres til et rigtigt godt formål, og samtlige indsamlede midler går ubeskåret til at give enlige forsørgere og deres børn en god juleaften. Det vil jeg gerne bidrage til, siger Martin Kibsgaard Jensen.

Det er ikke ukendt for hverken Martin eller den virksomhed, han repræsenterer, at hjælpe andre, når der er brug for det:

- Det er ikke nyt for Blue Capital at støtte op om velgørenhed, og vi har haft et stort engagement med DinNødhjælp. Aktuelt er vi Verdensmålspartner med SOS-Børnebyer. Med julehjælpsindsatsen hjælper vi familier i Danmark, der ellers ikke kan give deres børn hverken gaver eller andesteg 24. december.

Han håber, at mange virksomheder vil støtte op om indsamlingen, og derfor har han indrykket annoncer i adskillige dagblade for at gøre opmærksom på begivenheden.

- Jeg kan ærlig talt godt være en smule bekymret for gavmildheden i denne covid-19 tid, hvor mange er ekstra pressede. Men det er trist, at nogle familier i Danmark ikke har råd til at holde jul. Så det må vi gøre en fælles indsats for at sørge for.

Susan Münster, direktør Danske Vandværker, er med i østpanelet.

- Jeg glæder mig, og jeg er spændt på, hvordan det går. Det har stor værdi for mig at kunne hjælpe, og selvom jeg har en travl hverdag, vil jeg hellere end gerne bruge en time på at hjælpe. Nu håber jeg, at min indsats gør en forskel, så mange får en god juleaften.

Danske Vandværker er en forening og hviler på fællesskab, frivilligt arbejde og løfter en samfundsopgave. Derfor gav det god mening for Susan Münster at deltage. Hun er opvokset med sin mor og sine to søskende, og det var ikke altid, pengene slog til sidst på måneden:

-Jeg har selv prøvet at kigge ind i et tomt køleskab under min opvækst, men juleaften var altid noget særligt. Min mor havde fødselsdag den 24. december, så vi fejrede hende om formiddagen og juleaften senere. Det var altid en vidunderlig dag og den oplevelse, vil jeg gerne give videre til alle børn i Danmark.