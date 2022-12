På én time samlede to erhvervshold knapt 16,5 mio. kroner ind til julehjælp i dag. Det er en stigning på næste to mio. kr. i forhold til indsamlingen sidste år

Det er en kold tid, som vi lever i. Alle går rundt og fryser. Men i dag viste en masse erhvervsfolk, at rigtig mange ikke er ligeglade med dem, der går og fryser, og som ikke har råd til at holde jul for deres børn.

Imponeret

Konstitueret generalsekretær i Dansk Folkehjælp Peder Thorning var indledningsvis en smule bange for, at krisen ude i samfundet ville lægge en dæmper på folks lyst og evne til at donere penge til Dansk Folkehjælps julehjælps-ndsamling, men da resultatet fra de to erhvervshold fra Øst- og Vestdanmark forelå en time senere, og han så en stigning på knap to mio. kr. lignede han lykkens pamjulefis.

– Jeg er imponeret over den store velvilje, donorerne har vist. Når man sammensætter to erhvervshold i hver sin del af landet og beder dem ryste alle træerne i deres nabolag i løbet af en time, så ved man godt, at der kan falde gode ting ned, men jeg havde – trods mit håb – ikke turdet tro, at vi ville nå så fantastisk et resultat, fastslår Thorning.

14.8 mio. kr. sidste år - 16.3 mio. kr. i år

I Jylland hos Vestholdet blev der samlet 7.726.260 mio. kr. ind, mens Østholdet nåede op på 8.646.

Det giver et samlet beløb på 16.372.400 mio. kr.

Timeindtjeningen var sidste år på 14,8 mio. kr.

Nogle af dagens helt store donationer kom fra Rema 1000’s og Elgigantens kunder, der hver sendts 1 mio. kr.

Og så sendte EDC Gruppen en hilsen på 2 mio. kr. til julehjælpsansøgerne. Det blev dagens største enkeltdonation.

Hvert år foregår en venskabelig, men lidenskabelig konkurrence mellem Øst– og Vestholdet. Erhvervsfolk er stærke konkurrencemennesker, så evnen til at tale med folk og stampe penge op af jorden til det gode formål er en disciplin, der finpudses ved en lejlighed som denne.

Ustandseligt i løbet af indsamlingstimen skiftede førertrøjen fra Østholdet til Vestholdet og tilbage igen, og det skærpede gåpåmodet.

På begge sider af Storebælt genlød den samme sætning: Vi skulle gerne slå de andre!

Men førertrøjen endte hos Østholdet, hvor holdkaptajn Peder Stedal, administrerende direktør i Elgiganten, havde svært ved at få armene ned.

Der var stor spredning på donationernes størrelse – fra nogle få hundrede kroner og op til de 2 mio. kr.

– Mine børnebørn har doneret hver 1.000 kr, og det har deres forældre også, så det er et bidrag på 5.000 kr, fortæller Christian Have, Have Kommunikation.

Og adskillige af de deltagende erhvervsfolk havde donationer på både 10.000 og 20.000 kr. med hjemmefra fra deres respektive firmaer.

– Det er helt vildt, og jeg kan blive ved med at blive overrasket over, at vi kan sætte rekord, selv nu, hvor vi ved, at der er krise, og at folk er ramt på pengepungen – også virksomhederne, siger Ekstra Bladets Jan Jensen, Vestholdet.

– Alligevel kan vi løfte beløbet med næsten 2 mio. kr. siden sidste år, og det viser, at der er noget sammenhæng i Danmark, tilføjer han.