Legoland: Mor må sige nej

Tina Frederiksen tæller hver en krone for at kunne give sin børn mad og tøj på kroppen. En pakke med julehjælp kommer derfor som sendt fra himlen

Når alle faste udgifter - og de er så små som muligt - er betalt hver måned, står der 800 kroner på bundlinien til Tina Frederiksen og hendes tre hjemmeboende børn på 17 og 12 år og en lille dreng fra 26. oktober i år.

Hendes ældste barn - en søn på 20 - bor ikke hjemme mere og er ude af regnestykket, der nok får de fleste til at tænke, at de på den måde er glade for ikke at være i Tina Frederiksens sko.

Det værste er at sige nej

- Var det ikke for børnechecken, aner jeg ikke, hvordan vi skulle få det til at hænge sammen. Den gør heldigvis, at vi i stedet for 800 har cirka 2500 i rådighedsbeløb hver måned, siger den enlige mor med henvisning til de kvartalsvise tilskud pr barn, som i mange hjem med kontanthjælpsmodtagere som Tina Frederiksen udgør en livline i budgettet.

Der er nok at se til, når man senest er blevet mor til en lille ny for kun halvanden måned siden. Foto Astrid Dalum

Den 37-årige mor, der nu er på barsel i det næste lille års tid uden at det i øvrigt gør en økonomisk forskel, har dog realitetssans nok til at vide, at kun hun kan påvirke dagligdagen i en så positiv retning som muligt for sig selv og børnene.

- Jeg er nødt til at være god til at spare og sætte tæring efter næring, og vi får mad på bordet hver dag, siger Tina Frederiksen og fortsætter:

- Det værste er at skulle sig nej, når en af børnene spørger, om de kan komme med skolen til for eksempel Legoland og det koster 200 kroner.

Bor med tre børn

Tina Frederiksen gik ned med stress og angst for tre år siden i en grad, så hun nogle dage ikke kan bevæge sig uden for en dør. Hun har ingen kontakt til sin ældste søns far, men en god aftale med faren til sine to midterste børn på 12 og 17, som er hos ham hveranden weekend.

- Faren til min nyfødte søn er min ven. Det var ikke planlagt, at vi skulle have et barn, men vores venskab er et godt udgangspunkt for at tage et fælles ansvar, siger Tina Frederiksen, der bor med sine tre yngste børn i en lejlighed i midten af Struer.

Det forhadte kontanthjælpsloft

Faren til datteren på 12 og drengen på 17 år var årsagen til, at Tina flyttede fra København til Struer for knap 20 år siden, men de gik fra hinanden i 2010. Alligevel har det nordvestlige Jylland så meget godt at byde på, at den HG- og HF-uddannede eks-københavner med sine egne ord er kommet at blive.

Det er resten af hendes familie også, men den største støtte i hendes liv - hendes far - døde desværre i marts i år.

- Min mor lider af lungesygdommen KOL og har rigeligt i at forholde sig til det, så min far har været den, der hjalp os økonomisk, og som jeg altid kunne snakke med. Han plejede også at være hos os i julen, men sådan bliver det desværre ikke i år, hvor jeg skal være alene med børnene, siger Tina Frederiksen, der ikke nåede at stemme ved det nylige folketingsvalg, fordi hun havde født få dage forinden.

En hyggestund med den 12-årige datter Malene i sofaen skal der også være plads til, mens familiens yngste medlem sover trygt i mors favn. Foto Astrid Dalum

1047 kr i boligsikring - ikke 3500 kr

Normalt har hun sat krydset ved Dansk Folkeparti grundet deres fokus på børn og ældre, men hun var så splittet denne gang, at hun ikke aner, hvem hun havde peget på.

- Jeg mistede respekten for Dansk Folkeparti, da de ikke ville i regering med Venstre, siger hun og vender tommelen ned for de venstrefløjspartier, der eksempelvis kæmper for bedre økonomiske vilkår for mennesker som hende.

- Kontanthjælpsloftet er der jo stadig og betyder blandt andet, at jeg kun kan få 1047 kroner i boligsikring i stedet for 3500 kroner.

Drømmer om job i køkken

I det hele taget oplever Tina Frederiksen, at hun er en del af en befolkningsgruppe, som bliver glemt. Da hun senest var i aktivering, gjorde det ingen økonomisk forskel i forhold til at være hjemme og på kontanthjælp.

- Hvad er (kontanthjælps)loftet der så for, spørger hun lettere opgivende.

Da Tina Frederiksen gik ned med stress for tre år siden, skete det i forlængelse af en problematisk periode med hendes to ældste sønner, som begge gik i specialklasse på en skole, der ikke kunne håndtere dem. Oven i kom, at hun følte, hun stod alene med flere store udfordringer.

Selvom Tina Frederiksen har været i aktivering i 11 måneder indtil for nylig, så var der ikke nogen nævneværdig økonomisk vinding ved det. Foto Astrid Dalum

- Men jeg drømmer da om at komme tilbage på arbejdsmarkedet i et fleksjob i et køkken. Jeg elsker at lave mad og kan ikke se mig selv som førtidspensionist, selvom jeg med min sociale angst godt ved, at jeg aldrig igen bliver i stand til at arbejde på fuld tid.

Med sin fars død og den mildt sagt pressede økonomi skal Tina Frederiksen ikke bruge mange sekunder på at svare på, hvad en julehjælpspakke til en værdi af 1800 kroner gør af forskel for hende og børnene.

- Uden denne hjælp, ville jeg ikke kunne give børnene gaver.

- Jeg vil gerne have, at mine børn på lige fod med alle andre kan fortælle omverdenen, at de også har fået dejlig mad og gaver, siger Tina Frederiksen.