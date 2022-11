Maoam-drama: Fik ondt af børnene

I år er krisen så barsk, at læsere, der ikke plejer at give julehjælp, overvejer at gøre det. 'Ingen kunne have forudset inflationens voldsomme amok-ridt', skriver Chris L. således

- Skulle handle ind til aftensmad i Rema, og kom hen til kassen, hvor der stod tre børn på omkring 6-9 år.

- De havde været ude og samle flasker, så de kunne få lidt slik.

- De havde taget en Maoam, som de ikke havde penge nok til. Så kasse-assistenten lagde den til side.

- Jeg fik så ondt af børnene, at jeg bad hende om, at skanne den ind på min regning, så de kunne få den med.



’I år er julen svær for min mor’



Det skærer i hjertet

Sådan skriver Michael C i en af de 278 kommentarer, der er skrevet på Ekstrabladet.dk om årets julehjælpsindsamling, der begyndte i går. Og det voldsomme behov, der er i år, hvor mere end 18.000 har søgt. Det er i runde tal 2000 mere end sidste år, og skal man tro Michael og andre kommentar, så kan det være, at der blevet samlet penge ind, så alle ansøgere kan få:

Støtter ikke normalt, men i år ...

- Efter den episode har jeg oplevet forældre, som havde en eller to varer, de ikke kunne betale for.

- Det skærer i hjertet, at se og opleve, at det er sådan familier har det, når de sidder hårdt i det, fortsætter Michael, og Chris L er faktisk enig - i år:

- Normalvis vil jeg sige, at enhver kan få råd til at holde jul, hvis blot man prioriterer lidt i løbet af året. Julen kommer jo ikke som en overraskelse.

Har man lidt ekstra

- Men i år er jeg ikke i tvivl om at mange har det hårdt, også selvom man har opført sig ansvarligt i løbet af året.

- Ingen kunne have forudset inflationens voldsomme amok-ridt, og lønninger samt offentlige ydelser er jo på ingen måde fulgt med.

- Hvis man har lidt ekstra at give af bør man mere end nogensinde overveje om ikke det er nu, man skulle række de trængte familier en hjælpende hånd, skriver Chris L., men hvad tænker du?