Max presset: Godt jeg ikke har små børn

- Uha, jeg er glad for jeg ikke har små børn mere.

- Synes det var svært dengang, men det er vist vand i forhold til nu.

- Jeg kan sagtens leve uden den store jul, men dælme synd for alle de max pressede børnefamilier.

Enlig mor: Elregning på 4700 kr. smadrer julen

Tænker det bliver skrabet

Sådan skriver Anni B. i en af de 241 kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profil om de 14.444 enlige forsørgere, der pt har søgt julehjælp hos Dansk Folkehjælp, der for 14. år i træk samler ind i samarbejde med Ekstra Bladet.

Sidste år på samme tid havde lige godt 8000 søgt - og Dansk Folkehjælps Peder Thorning har da også beskrevet situationen som 'den perfekte storm':

- Flere trængte børnefamilier er nødsaget til at søge Julehjælp, mens færre grundet en presset økonomi har mulighed for at donere penge til indsatser som f.eks. Julehjælp, siger han.

Skræmmende udvikling

- Det var vel ik' svært at forudsige med de priser vi har fået overalt.

- Tænker det bliver en skrabet jul for mange især enlige familier, skriver Freja H. i en anden kommentar, og den er Jette A. med på:

- Det er sgu en trist og skræmmende udvikling

Man kan søge Julehjælp frem til 20. november klik her