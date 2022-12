Meget stramt: Enlig mor må sælge TV

40-årige Helle Ringgaard Jensen er en af de 18.796 danskere, der har søgt julehjælp. Hun kæmper med økonomien - og har f.ex. solgt et fjernsyn for at få råd til benzin

Energiprisernes himmelflugt har ramt tusindvis af danske familier som et hammerslag, fordi de ekstraordinært store el- og varmeudgifter gør det svært at have penge nok at leve for, når de uundgåelige regninger er betalt.

Hjemme hos 40-årige Helle Ringgaard Jensen i Silkeborg kender de situationen alt for godt.

Helle, som er mor til sønnerne 19-årige Mathias og 17-årige Lucas, må i denne tid vende hver en krone for at få det hele til at hænge sammen.

Begyndt i flexjob

- Det har altid været stramt med økonomien, men den situation, der er lige nu med meget store el- og varmeregninger har jo ikke ligefrem gjort det bedre, siger Helle Ringgaard Jensen, som for nylig er begyndt i et flexjob i Rema 1000 i Sejs, hvor hun primært sidder ved kassen.

Helle og en af hendes to hunde, Mille. Foto: Ernst van Norde

Et job hun er meget glad for.

Dels fordi hun i sit arbejde, som hun passer 12 timer om ugen, møder en masse forskellige mennesker; dels fordi det sikrer hende en fast indkomst.

- Men som det er lige nu, er der desværre ikke mere end til at betale husleje, el, varme, vand og de øvrige faste udgifter.

- Derefter er der simpelthen ikke mere tilbage. Så jeg håber virkelig, at priserne snart falder igen, siger Helle Ringgaard Jensen, hvis energiudgifter i rækkehuset i udkanten af Silkeborg er steget til næsten det tredobbelte.

Hun har for nylig valgt at sætte en del af sine ejendele til salg på nettet og har blandt andet solgt et fjernsyn for at få frigivet nogle penge, så hun har råd til blandt andet at få benzin på bilen, så hun kan komme på arbejde.

Økonomien bekymrer

- Økonomien tager meget af min energi og mit overskud. Det må jeg sige. Bare det at vide, at hvis bilen skulle gå i stykker, så har jeg ikke råd til at få den repareret, er ikke sjovt, siger Helle.

Helle Ringgaard Jensen elsker julen og begyndte at pynte op allerede i slutningen af oktober. Foto: Ernst van Norde

Men uanset hvad skal julen fejres, som den plejer. Helle Ringgaard Jensen elsker julen, og hun begyndte da også allerede i slutningen af oktober at finde flettede hjerter, kravlenisser og røde huer frem fra gemmerne.

Hun og sønnerne glæder sig som altid til juleaften, hvor der heldigvis ikke kommer til at mangle hverken traditionel julemad eller gaver under træet.

Alligevel råd til gaver

- Selv om drengene efterhånden er blevet store, betyder det stadig rigtig meget, at jeg har mulighed for at give dem noget, og at vi kan holde juleaften sammen med god mad og hvad der ellers hører til.

- Det ville ikke have været muligt, hvis ikke vi har fået julehjælp fra Dansk Folkehjælp, så det er jeg selvfølgelig meget glad for, siger hun.

Også hundene Mille og Nala er en del af familien. Og mon ikke der også falder en lille gave af til dem, når kalenderen viser 24. december, og lysene på træet er blevet tændt.

