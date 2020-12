Minister: Drengene synes jeg er en gammel nar

– Er det ikke en falliterklæring, at så mange fattige har brug for julehjælp?

– Det er en falliterklæring for et samfund, at folk er fattige.

– Men jeg synes ikke, julehjælpen er forkert.

– Vores samfund er generelt godt til at sikre, at hvis familiens økonomi ikke er på plads, så er der en velfungerende folkeskole og et socialt netværk, som alligevel gør, at der kommer gode oplevelser.

– Men det er ikke sjovt for et barn at kigge ind i køleskabet og opdage, at det er sidst på måneden.

– Det er heller ikke sjovt, når de siger henne i klassen, at nu skal man have en 50’er med på mandag, fordi man skal på lejrtur – og man så godt ved, at den besked, som er fuldstændig harmløs for flertallet i klassen, er en helt umulig at give til mor, når man kommer hjem. Fattigdom er ødelæggende for børn at vokse op i.

Mindre netværk i dag

– Det er blevet en større udfordring med netværket omkring fattige familier, end da jeg var lille. Vi havde et fællesskab i fodboldklubben, og ligegyldigt hvad der skete, kom jeg på en uges sommerferie i Nordjylland med alle de andre på fritidshjemmet.

–Det skabte lyspunkter for nogle af de fattigste børn – i stedet for at de nu skal på en eller anden fattigdomskoloni. Vi var afsted med vores venner på lige fod med alle andre.