Minister: Svær situation

Den fungerende socialminister oplyser, at julehjælpen fra staten er øget. Men hun erkender også, at krisen bider og at den øgede julehjælp ikke er nok

Kan man næsten forestille sig noget mere trist end at gå igennem byen med sine julehungrende børn og vide, at deres jul slet ikke bliver som skolekammeraternes.

Der er hverken råd til juletræ, adventsgaver, pakker juleaften eller en traditionel julemiddag.

Det er hårdt for de familier, som ikke har råd til at holde en rigtig jul, mener Astrid Krag. Foto: Emil Agerskov

Ingen dør selvfølgelig af at spise frikadeller juleaften – eller af at måtte undvære marcipanen, men hvis der slet ikke er råd til julefest eller en enkelt gave, der bare tilnærmelsesvis ligner de andre børns, så kan det være svært at komme i skole efter nytår, hvor alle i munden på hinanden fortæller om deres fantastiske juleferie.

– Der er slet ingen tvivl om, at mange befinder sig i en svær økonomisk situation på grund af inflation samt el– og gaspriser.

- Og de, der har mindst i forvejen, mærker selvfølgelig vores nuværende krise mest – især nu hvor julen står for døren. Og særligt ondt gør det naturligvis på børnefamilierne, siger fungerende socialminister Astrid Krag.

Hun har som minister mødt mange af de underpriviligerede familier, som er nødsaget til at gøre brug af de gratis tilbud, som udbydes både kommunalt og fra diverse hjælpeorganisationer.

Der er flere grupper i samfundet, som kan have brug for en hjælpende hånd - ikke mindst i julen, siger Astrid Krag. Foto Emil Agerskov

Betyder alverden

– Man kan jo altid spørge: hvor meget betyder et juletræ og en julegave egentlig for et barn, og svaret er, at det betyder alverden. Børn fra udsatte familier føler sig i forvejen ofte lidt anderledes.

- Så hvis de heller ikke i skolen kan fortælle om deres jul, fordi der ganske simpelt ikke var råd til at holde jul, så kan de virkelig hurtigt føle sig sat uden for fællesskabet.

Statistikken fortæller, at flere og flere i Danmark rammer fattigdomsgrænsen. Det burde ikke kunne forekomme i et rigt land som vores, men der foregår en stigende polarisering – hvilket betyder, at ikke bare kommer der flere fattige, men gabet imellem rig og fattig bliver også dybere.

Astrid Krag anser det for en politisk opgave at få gjort status over, hvor megen hjælp, der er nødvendig. Foto: Emil Agerskov

Tredoblede julehjælpen

– Vi erkender, at der er flere, der ikke har til dagen og vejen, og derfor var en af de absolut sidste ting, vi gjorde før valget, at tredoble julehjælpen til de ringest stillede.

- Jeg ved, at det ikke løser alle problemer, men det er det, vi kan gøre på nuværende tidspunkt, forklarer Krag.

Den fungerede socialminister, som også er fungerende ældreminister forklarer desuden, at regeringen inden valget fik lavet en række aftaler om målrettet hjælp til gavn for udsatte familier og andre grupper.

Det udmøntes blandt andet i en forhøjet varmecheck og en forhøjet børnecheck.

Alt står stille

– Det betyder ikke, at krisen ikke bider. Det ved jeg, at den gør, og jeg anser det for en politisk opgave at få gjort status over, hvor megen hjælp, der er nødvendig.

- Lige nu afventer vi en ny regeringsdannelse. Vi kan ikke forhandle aftaler eller vedtage nye love så længe, der ikke er en regering, men kun en ’fungerende’. Som ministre kan vi ikke gøre brug af embedsværket, hvis vi har behov for oplysninger, så den del står ret stille nu, fortæller Astrid Krag.