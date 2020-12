Mor til fire: 1700 til mad og tøj pr. uge

Julehjælp: Enlig mor til fire sønner kom i ressourceforløb efter skilsmisse fra børnenes far - nu nærer hun drømmen om at åbne bagerbutik med kæresten i Hirtshals

HJØRRING (Ekstra Bladet): For fem år siden tog Maja Rasmussen sammen med sin mand og faren til deres fire sønner en af livets store, svære beslutninger. Efter 23 års ægteskab gik de to hver til sit og splittede dermed en familie, som siden kom til at stå over for store udfordringer på flere niveauer.

- Selve skilsmissen var ikke det hårdeste, det var årene, der fulgte, som trak tænder ud. Nu skulle drengene pludselig til at lære og forstå, at det var mig og ikke deres far, der satte grænser, fortæller den 49-årige mor med de mange arme.

Far bor flere hundrede kilometer væk

Maja Rasmussen 'skjuler' sin årelange depression godt, og det er heller ikke til at se eller mærke, at den 49-årige mor til fire drenge i alderen fra 11 til 17 år grundet et skred i lænden og deraf følgende smerter i nakke og ryg også har en skrøbelig fysik.

Maja Rasmussen boede i perioden fra 1994 til 2000 i Norge med sin eksmand, som i den periode uddannede sig som blikkenslager, mens Maja arbejdede i en familiebørnehave. Tre år efter parrets hjemkomst fik deres første af fire sønner. Foto René Schütze

Smil og kærlige drillerier mellem mor og sønner lader sig ikke kue, og Maja har tilsyneladende overvundet de første års vanskeligheder med at sætte grænser nu, hvor drengenes far bor et par hundrede kilometer væk i Vestjylland.

- Min eksmand og jeg har et meget bedre forhold nu, end da vi blev skilt, og han er nok min bedste ven, siger Maja Rasmussen om faren, som sønnerne ser én gang om måneden.

De to ældste - Daniel på 17 og Michael på 15 - er også kun hos deres mor i det 237 kvadratmeter store, lejede hus klos op ad et autoværksted i udkanten af Hjørring i weekenderne, når de holder pause fra deres fælles Try Efterskole mellem Dronninglund og Hjallerup.

Alkohol sætter grænser

Andreas på 13 og Tobias på 11 år er på fuld tid hos deres mor - bortset fra de 10 dage om måneden, hvor de har base hos en aflastningsfamilie.

- Selvfølgelig har jeg og andre stillet mig spørgsmålet, om det ikke havde været bedre for alle, at jeg ikke var blevet skilt fra drengenes far, men jeg har på intet tidspunkt fortrudt vores brud, selvom det fik visse omkostninger. Det var den rigtige beslutning for både børnene og os forældre, siger Maja Rasmussen, der med assistance fra kommunen har stram styring på privatøkonomien.

- Det betyder, at hun hver uge får overført cirka 1700 kroner til at fylde køleskabet og give drengene sko og tøj på kroppen. I det beløb er med- og modregnet alle indtægter og udgifter, og det giver ifølge Maja 'ro i sindet'.

- Da kommunen foreslog ordningen, var jeg skeptisk og følte mig kontrolleret, men jeg blev hurtigt klogere. Nu er jeg glad for ordningen, fordi den giver tryghed og stabilitet i hverdagen.

Sønnerne Tobias på 11, siddende ved siden af sin mor, og Andreas på 13 år glæder sig især til hyggen, gaverne og samværet i julen, hvor deres to ældre brødre kommer hjem fra deres fælles efterskole. Foto René Schütze

Maja Rasmussen har haft en kæreste de seneste fire år, som hun og sønnerne er meget glade for, men hans alkoholproblem har i perioder begrænset mulighederne for samvær. Det ændrer dog ikke ved hans planer om at genåbne et bageri i Hirtshals med sin tidligere mester, hvorfra der også skal sælges smørrebrød.

- Jeg kommer ikke til at kunne klare et fuldtidsjob, men jeg håber, jeg kan få et deltidsjob i virksomheden, hvis min kæreste fører planen ud i livet, siger Maja Rasmussen og tilføjer, at hendes rolle vil være at hjælpe til, hvor der er behov for det.

Overvandt skam

Med en HF-eksamen på sit cv og seks års erfaringer fra et arbejde i en familiebørnehave i Norge tilbage i 90´erne har Maja Rasmussen en del 'rust' at banke af, når hun forhåbentlig får et job igen på et tidspunkt.

- Jeg ville ønske, jeg kunne tage et fuldtidsjob i morgen og forsørge mig selv og mine børn, men det kan jeg bare ikke i min situation og med mit helbred.

Maja Rasmussen skulle overvinde en vis skam, som hun udtrykker det, inden hun søgte julehjælp.

- Men da jeg tænkte nærmere over, hvad det vil gøre af positiv forskel for os, forsvandt skammen som dug for solen, fortæller den nordjyske mor, der skal holde traditionel jul alene sammen med sine fire sønner.

- Hjælpeorganisationer som Dansk Folkehjælp har en stor stjerne hos familier som vores. Det er der mange gode grunde til, men den vigtigste er, at jeg som alle andre forældre gerne vil give mine børn en så god jul som overhovedet muligt, siger Maja Rasmussen.

Forbandede corona

Som enlig mor med fire sønner i en ret energisk alder forbandede Maja Rasmussen coronakrisen langt væk, da den første gang viste sit grimme ansigt i foråret.

Bølgerne gik ind i mellem højt i huset i udkanten af Hjørring, da hele familien gik hjemme i foråret under coronanedlukningen. Foto René Schütze

- Jeg skulle i en periode stå for hjemmeundervisning på fire forskellige niveauer, og der var ikke megen støtte fra drengenes skoler. Det var for meget, og vi havde mange konflikter, da vi alle gik herhjemme, fortæller Maja Rasmussen.

- Da coronaens andenbølge satte ind i efteråret, fungerede tingene meget bedre med skærmundervisning, og alt var bedre organiseret. Derfor føltes det heldigvis ikke så belastende som i foråret.

