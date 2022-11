Ny krise: Uhyggeligt tal

Sidste år var der 16.800 ansøgere til Dansk Folkehjælps og Ekstra Bladets Julehjælp - og 12.632 endte med at få hjælp. Fristen for søge udløber om to uger, men allerede nu har 14.234 søgt

- Der er støttet herfra.

Sådan skriver Janie R. i en kommentar på Dansk Folkehjælps Facebook-profil om årets julehjælp, der ser ud til - igen-igen - at sætte rekord.

Frygter afslag

For selv om der er hele to uger til at ansøgningsfristen udløber, så har mere end 14.234 enlige forsørgere søgt. Det er næsten 5000 flere end på samme tidspunkt sidste år. Og i Dansk Folkehjælp er man bekymret:

- Men den nye økonomiske krise er vi desværre i år reelt bekymret for, at vi står i noget, der ligner 'den perfekte storm'.

- Flere trængte børnefamilier er nødsaget til at søge Julehjælp, mens færre grundet en presset økonomi har mulighed for at donere penge til indsatser som f.eks. Julehjælp.

Ærgerlig situation

- Det kan betyde, at vi kommer til at give væsentligt flere afslag end normalt, og det vil selvfølgelig være en rigtig ærgerlig situation – ikke bare for os, men jo især for en del af de håbefulde ansøgere, sagde Peder Thorning, konstitueret generalsekræter hos Dansk Folkehjælp, for et par uger siden. Og nu viser tallene altså at han ser ud til at få ret hvad angår ansøgere.

