Peter Ingemann: - Det er da altid trist

I år har rekordmange søgt julehjælp hos Dansk Folkehjælp, som samler ind i samarbejde med Ekstra Bladet. Foreløbig er der samlet 21 millioner ind og TV-værten - der også har doneret til en indsamling - synes, det er hjerteskærende at læse om de familier, der ikke har råd til at holde jul

Juleaften nærmer sig, og hjemme hos Peter Ingemann glæder han sig til en jul, hvor alt kommer til at være, som det plejer.

Men det betyder dog ikke, at han ikke tænker på de familier, der har brug for ekstra hjælp til at holde jul.

- Det er da altid trist, når folk ikke kan få pengene til at række, og bor du i et dårligt isoleret hus ude på landet og har oliefyr, så gør den nok rigtig rigtig ondt i år, siger Peter Ingemann til Ekstra Bladet.

Peter Ingemann synes det er hjerteskærende, at nogle børn ikke får den samme jul som deres kammerater. Foto: Michael Drost-Hansen

Når kammeraterne fortæller

For tv-værten er det især børnenes jul, der fylder, når han selv donerer til forskellige former for julehjælp.

- Jeg synes, det er hjerteskærende at læse om børn, der kommer i skole efter jul uden at have fået gaver i samme omfang som de andre. Så kan man sige - er lykken en ny telefon eller den store LEGO-borg? Nej, det er det ikke, men derfor kan det gøre ondt på et lille barn, når de hører 90 procent af klassekammeraterne fortælle stort og flot om, hvad de har fået, siger han.

Peter Ingemann har i et par år doneret penge på forskellige måder til julehjælp, og i år har han også doneret 15.000 kroner fra salget af sin grønne kuffert, der er kendt fra hans optræden i tv til Blå Kors' julehjælp.

Selvom han ikke selv synes, det er et stort bidrag, er det noget, der varmer.

- Det lillebitte ydmyge bidrag, jeg kan give, er en stor glæde, siger han.

Traditionelt på trods af krisen

Hjemme hos Ingemann bliver de omkring 15 personer til en meget traditionel juleaften.

- Vi holder jul derhjemme meget traditionelt. Tre ænder og kunstigt juletræ som er købt i Holland med 320 LED pærer og kunstig sne på, siger han og griner.

Træet er købt for 10 år siden, og selvom han synes, det kunne være fedt at sige, at han købte det, fordi det er bedre for miljøet, er det ikke helt sandheden.

- Jeg syntes, det var lidt corny og sjovt, og så var jeg bare træt af at kravle rundt med våde knæ og få et skævt juletræ hjem fra en eller anden mark. Så jeg tænkte, at 'nu køber vi et kunstigt', og det syntes konen heldigvis også, var sjovt - ellers havde jeg ikke fået lov, siger han.

Spiser ikke and om eftermiddagen

På trods af krisen får de 320 LED pærer dog lov til at være tændt lige så meget som alle de andre år, og selvom Peter Ingemann til daglig bruger en app til at tjekke el-priserne, kommer det ikke til at have en effekt på familiens juleaften.

- Det er jo ikke, fordi vi har tænkt os at spise and klokken tre om eftermiddagen. Det bliver, som det plejer, og så må det koste, hvad det koster, siger han.