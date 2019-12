Preben og Christa behøver ikke løn

Kontrasterne kan være store, når man som det pensionerede ægtepar Preben Pedersen og Christa Runge Pedersen lægger alle deres kræfter i at repræsentere Dansk Folkehjælp i forskellige sammenhænge.

- Det er trist og gør ondt at se, når børn tydeligt er præget af, at de kommer fra en baggrund med svære sociale og økonomiske vilkår, siger Preben.

Christa supplerer:

- Disse børn enten trykker sig og er indadvendte, eller også kan de være meget dominerende. De er ikke selvbevidste og hvilende i sig selv som børn fra familier med gode sociale og økonomiske vilkår.

Julehjælp og ferielejre glæder os

Således er glæden det desto større hos ægteparret, når de eksempelvis oplever enlige forsørgere med børn slå sig løs i en uge på en ferielejr i Danland.

- Der findes vel ikke noget mere glædeligt end at se, hvordan både forældre og børn blomstrer på disse ferielejre, som de ellers aldrig ville have råd til, hvis det ikke havde været for Dansk Folkehjælp.

- Ligesom julehjælpen ligger ferielejrene højest på ranglisten over de ting, der glæder os ved vores arbejde, lyder det samstemmende fra Preben og Christa, da de byder på kaffe, klejner og fortælleglæde i den hvidmurede villa på Frederiksbergvej i Store Andst nær Vejen i Sydjylland.

Bliver klogere og får bedre dialog

Her har de boet siden 1978, og her har deres egne tre nu voksne børn efter alt at dømme haft en opvækst i en tryg hverdagsramme. Som lærer i både alméne og specialklasser på skoler i Vejen har Christa haft gode forudsætninger for sammen med Preben, der indtil sin pension i 2013 arbejdede på en maskinfabrik i 40 år, at give deres børn en ubekymret start på livet.

I hvert fald har parret haft overskud til for Christas vedkommende at have været aktiv i Dansk Folkehjælp siden 1974. Preben kom til en halv snes år senere i midten af 80´erne for i første omgang at aflaste sin kone, som på daværende tidspunkt var gravid med deres andet barn.

Siden har de ikke set sig tilbage, og Preben har som formand for Vejen-afdelingen og medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Folkehjælp en central position iblandt organisationens mere end 3000 frivillige.

Dansk Folkehjælp giver også megen fællesskab mellem de frivillige i organisationen, men Preben og Christa foretrækker at være på fælles opgaver. Foto: Anders Brohus

- Vi vil helst tage opgaver, hvor vi begge kan være med. så det bliver til mange samaritvagter ved alt fra motorsportsarrangementer til triathlon-konkurrencer over hundeudstillinger og til ferie- og weekendlejre for enlige forsørgere med børn, fortæller 69-årige Preben, inden hans tre år yngre hustru pointerer, at hun især finder glæde og motivation ved at være i et fællesskab med mennesker, som man ikke deler faglig baggrund med.

- Der skabes en bedre dialog og man bliver klogere og får et andet syn på mange ting, hvis man som her ikke kun omgås nogen af 'sin egen slags', som hun formulerer det.

Bryder sig ikke om hovedrysten

Christa bruger som uddannet instruktør i førstehjælp også megen tid på at uddanne nye, frivillige, men hendes vel nok stærkeste drift er den elementære glæde ved at hjælpe nogen, for hvem hendes indsats gør en markant forskel.

- Fattigdom giver ar på sjælen hos mange, og jeg vil gerne hjælp med at undgå, at folk hænger fast i de begrænsninger svære økonomiske og sociale vilkår ofte giver. Derfor er glæden endnu større ved at opleve, at disse mennesker også kan udfolde sig og blomstre med en hjælpende hånd fra os og andre frivillige, siger den tidligere gymnastik-træner.

Spørg hellere hvad pengene går til

Som forhenværende fodbold- og håndboldtræner i den lokale klub har Preben heller ikke stået tilbage for sin hustru i den sammenhæng, men det er i Dansk Folkehjælps regi han har været med til at tage det lange, seje træk.

- Jeg nyder også at stå på gaden med raslebøssen, men bryder mig ikke om, når folk bare ryster på hovedet og går forbi. Så kan jeg bedre acceptere dem, der spørger hvad pengene går til.

- Så kan vi svare, at vi hjælper dem med størst behov, og at vores hjælp er helt uafhængig af politisk ståsted eller religion, siger Preben, der som sin kone går fuldt og helt ind for grundidéerne og værdierne, der har gjort Dansk Folkehjælp til det, de er i dag.

For 12. år samler Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladet ind til enlige forsørgeres juleaften. Mere end 14.000 har søgt i år.

Julehjælpen består i 2019 af:

Kolonialvarer eller gavekort til REMA 1000, værdi 500 kr.

1 x gavekort til julegaver til børnene, værdi 1000 kr.

Støt eller meld dig som indsamler

Hvis du gerne vil støtte støtte Julehjælpen, kan du melde dig som indsamler, eller du kan donere:

- Sms JULEGAVE til 1999, og støt med 150 kr.

Beløbet plus almindelig sms-takst opkræves automatisk

- MobilePay 13 221

- Indsæt på konto reg.nr. 5301 konto 0 333 666.

Mærk din indbetaling JULEGAVE.

Indsamling til Julehjælpen løber frem til 20. december 2019, og alle de indsamlede beløb går ubeskåret til Julehjælpen.