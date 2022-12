Bosser fra Elgiganten og Rema 1000 står i spidsen for to hold - et i øst og et i vest - der fra 12-13 skal samle penge ind til julehjælp. I år er presset større end nogensinde, lyder det fra Dansk Folkehjælps generalsekretær, der tror på et godt resultat

Erhvervsledere fra hele Danmark bruger i dag et par vigtige timer på at samle penge ind til enlige forsørgere. De fattige børnefamilier skal også mærke, at det bliver jul.

Opdatering kl.12.22: WOW - Øst-holdet fører nu med 2 millioner. I alt er der nu samlet mere end 7 millioner kroner ind.

De mange erhvervsledere er samlet i to hold, fordelt på Ekstra Bladets redaktioner i København og Aarhus. Holdene ledes af Peder Stedal fra Elgiganten i Øst og Jonas Schrøder fra Rema 1000 i Vest.

Siden 2007 har Ekstra Bladets og Dansk Folkehjælp stået bag julehjælps-indsamlingen og årets ’konkurrence’ blandt erhvervslederne kan følges direkte på live-tv på ekstrabladet.dk fra 12 til 13.

Topchef: Tror på det

Der er allerede sat en trist rekord inden indsamlingen.

Dansk Folkehjælp har opgjort, at de i år slår rekorden fra i fjor på 16.800 ansøgere. Ved fristens udløb 20. november havde 18.797 familier søgt om en julehjælpspakke til en værdi af 1800 kroner. Det svarer til en stigning på 11 procent.

- Vores bekymring har været, at vi ville opleve en stigning i antallet af ansøgere, samtidig med at der ville ske en afmatning blandt donorerne.

- Heldigvis har vi flere indikationer på, at både fonde, erhvervsliv og private donorer har forstået og kan imødekomme, at behovet for hjælp er stigende, siger Peder Thorning, der er konstitueret som generalsekretær.

Sidste år kom der 20 millioner ind

Således er den optimistiske vurdering fra Peder Thorning, at årets indsamling overgår sidste års rekord på 20,2 millioner kroner.

- Jeg tør godt sige, at jeg vil blive overrasket, hvis vi ikke når det mål.

Håbet er altså, at indsamlingen i år kan udløse en positiv rekord. Sidste år blev der samlet 20,2 millioner kroner ind. Det var rekord. Men den skal slås og endda markant, hvis alle ansøgere skal have hjælp.

