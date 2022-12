Raser mod Mette: Forbandet

- Hvor er den hjælpepakke, der blev lovet ....

- Julen er så tæt på og mange familier lider og kommer til at svigte deres børn.

- Hvad tænker politikerne dog på? Dansk Folkehjælp kan jo ikke hjælp os alle, vel?

Julehjælp: Boede på gaden med fem børn

Store beløb: Op til 1898 kr hvis man har to børn

Sådan skriver Helle P, en af Danmarks mange bekymrede mødre, til nationen! om den ekstra krisehjælp, mange i hendes situation har modtaget i form af det midlertidige børnetilskud. Et tilskud, de nu ser ud til at miste, fordi der ikke er nogen regering i Danmark.

S stemmer imod eget lovforslag om børnetilskud til udsatte

18.976 enlige forsørgere har brug for hjælp

Helles bemærkning om at Dansk Folkehjælp, ikke kan hjælpe alle, henviser til at organisationen i samarbejde med bl.a. Ekstra Bladet har samlet julehjælp ind til enlige forsøgere i 14 år. Sidste år kom der 20.2 millioner i kasser, nok til at næsten 13000 små familier kunne få julehjælp. Men i år har hele 18.796 ansøgt, og hvis de skal have hjælp allesammen, skal der samles mere end 30 millioner ind.

’I år er julen svær for min mor’

Urimeligt: Priserne stiger

Tirsdag var der så forhandlinger i Folketinget om at forlænge det midlertidige børnetilskud, der udløber i januar. Det var Enhedslisten, der havde fremsat et forslag om at forlænge det. For at give folk som Helle ro i maven. Men Socialdemokratiet vil ikke, og der er Enhedslisten rasende over:

- Det er jo store beløb der er tale om. En enlig mor på kontanthjælp med 2 børn kan miste op til 1898,- om måneden.

- Det er så hamrende uretfærdigt og urimeligt at man tager penge op af lommen på de fattigste børnefamilier, samtidig med at priserne stiger og varmeregningen ligger ubetalt fordi der ikke er råd til at betale den, skriver Enhedslistens Peder Hvelplund til nationen! - og slutter med den her Mette F.-sviner:

Forbandet på børnenes statsminister

--Jeg bliver så forbandet, når man smykker sig med at ville gøre noget for børnefamilierne og kalder sig børnenes statsminister, når man så åbenlyst svigter de børn, der har allermest brug for at de kan stole på vores løfter, skriver Hvelplund, men hvad tænker du?