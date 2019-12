Reimar snydt for julegave

Julen er hjerternes fest, og for 76-årige Johnny Reimer betyder det, at han bruger højtiden til at samle ind og dele ud.

Her tænker han ikke kun på penge, men ligeså meget på den kærlighed, som julen bringer med sig.

Deler julehjælp ud med Frelsens Hær

For det har gjort noget ved ham at få titlen som oldefar. Ikke fordi at han er blevet mere rørstrømsk af den grund, det har han altid været, indskyder han, men det rører ham at se sit barnebarn være mor.

- Det er en fantastisk gave at være oldefar. Men også meget specielt, når så mange generationer er samlet i et rum, som man jo er til jul. Det er jeg meget glad for, at jeg får lov at opleve, siger Jonny Reimar.

Hans barnebarn Filis Cramer Necip har nemlig forsynet ham med to oldebørn, og det er morfaren yderst taknemlig for.

- Det gør altså noget at se de små unger, der er de yngste i familie-hierarkiet. De løber med alt opmærksomheden, siger den folkekære sanger.

Fra familie-kærlighed til næstekærlighed, så har Johnny Reimar år efter år gjort det samme for at hjælpe dem, der har aller mest brug for det.

Og samler mønter til de hjemløse

Han hjælper blandt andet Frelsens Hær med at uddele julehjælp. Men han er også forpligtet til at yde bistand via en ridderordning, da han er medlem af Malteseridderne, der står for velgørende formål. Men han har også sin egen sidegesjæft:

- Jeg samler alle mine mønter sammen hver dag. Og den bunke donerer jeg til hjemløse i Helsingør. Jeg gør, hvad jeg kan her i julen, fortæller han.

I år skal julen fejres hos datteren, Lotte Reimar, der bor to huse fra ham og konen Annie. Julen går på skift mellem Lotte og den ældste søn, Lars. Det er dejligt, når børnene står for julebordet, men det har også en lille 'skønhedsplet':

- Der er aldrig nogen rester, som vi kan nippe af min kone og jeg. Derfor sørger vi for at købe en ekstra and mere, som vi kan spise til dagen efter, griner indrømmer Reimar.

Blå bog Johnny Reimar

76 år

dansk sanger, guitarist, producer, tekstforfatter og tv-vært

Gift med Annie på 52. år. Sammen har de børnene, Lotte på 51, Lars på 49, Mikkel på 47 og efternøleren Mads på 39.

Har seks børnebørn og to oldebørn.

Snydt for julegave - lå på hylden et år

Julen for Johnny Reimar har dog ikke altid været et overflødighedshorn. Han erindrer et år, hvor hans forældre havde glemt en julepakke fra hans tante.

- Så sad jeg der og fik en lang næse. Det skulle så vise sig, at den var røget helt bagerst på skabshylden. Det opdagede mine forældre først julen efter.

Johnny Reimars tanter har mere eller mindre været småleverandører af drama. Der var nemlig også den jul, der blev holdt hos tanten i Kumla i Sverige. Her måtte lille Johnny Reimar flygte for sit eget liv, fortæller han. Lige indtil nogen smed juletræet, som der var ild i, ud af vinduet.

- Dengang var der jo levende lys på juletræet. Så gik det pludselig op i flammer. Vi blev alle meget bange, så det endte med, at juletræet røg ud af vinduet. Det var svenske tilstande, griner Johnny Reimar.

Hvad har været den absolutte bedste julegave, du nogensinde har fået?

- Det må nok være min yngste søn, Mads. Han kom ikke til verden juleaften, men han er født 6.januar, så det er en lidt sen julegave, jeg fik. Men den var alle tiders, siger Johnny Reimar.

For 12. år samler Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladet ind til enlige forsørgeres juleaften. Mere end 14.000 har søgt i år

Julehjælpen består i 2019 af:

Kolonialvarer eller gavekort til REMA 1000, værdi 500 kr.

1 x gavekort til julegaver til børnene, værdi 1000 kr.

Støt eller meld dig som indsamler

Hvis du gerne vil støtte støtte Julehjælpen, kan du melde dig som indsamler, eller du kan donere:

- Sms JULEGAVE til 1999, og støt med 150 kr.

Beløbet plus almindelig sms-takst opkræves automatisk

- MobilePay 13 221

- Indsæt på konto reg.nr. 5301 konto 0 333 666.

Mærk din indbetaling JULEGAVE.

Indsamling til Julehjælpen løber frem til 20. december 2019, og alle de indsamlede beløb går ubeskåret til Julehjælpen.