Rekord: Timeløn 13,4 millioner

Men frygten blev gjort til skamme, for efter en lidt stille og forsigtig start kan det nok være, at pengene rullede ind. Sidste år endte det indsamlede beløb til julehjælp på¨svimlende 11,8 mio. kr. Men i år sprængtes alle rammer, og efter godt en times hårdt arbejde, hvor panelerne kimede venner og forretningsforbindelser ned, var der samlet 13,4 mio. kr. ind, hvilket er rekord.

Rekordmange søger julehjælp

Mere end 15.000 har søgt

- I Dansk Folkehjælp er vi meget glade for resultatet, for der er i den grad brug for pengene. Over 15.000 har søgt om julehjælp, og en alt for stor del af dem har angivet, at de, som tiderne er, ikke har mulighed for selv at give deres børn tre måltider om dagen.

- Hvis nogen havde sagt det til mig for fem år siden, ville jeg have nægtet at tro på det. Coronaen har en del af skylden, men generelt er der flere og flere danskere, der lever med fattigdom, forklarer Klaus Nørlem, som er generalsekretær i Dansk Folkehjælp.

Hver familie kan modtage 1500 kr. Heraf går de 1000 kr. til gaver til børnene og de 500 kr. til madindkøb til julen.

En hjælpepakke til de fattigste

Alle julehjælpsmodtagere er forhåndsgodkente, og gavebeviserne kan ikke veksles til kontanter, men skal bruges i de angivne forretningner. Vil man vide mere, kan man tjekke vilkårerne på Dansk Folkehjælps hjemmeside.

Ud over de to store erhvervspaneler har 11 andre erhvervspaneler rundt om i landet samlet ind. I Gentofte havde de f.eks. den tidligere konservative minister Brian Mikkelsen som holdkaptajn.

Donationerne kom i mange forskellige størrelser. Der var bidrag fra 100 kr. op til 1,2 mio kr. Det store beløb er samlet ind blandt kunderne i alle Elgigantens butikker. Og Ole Kirks Fond havde spenderbukserne på. De donerede en mio. kr. til julehjælpen.

Julehjælp 2020 har en samlet værdi af kr. 1500 pr. familie og består af:

Julemad og kolonialvarer til en værdi á 500 kr.

1 x gavekort til indkøb af gaver til familiens børn til en værdi á 1000 kr.