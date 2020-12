Rema-direktør om 3.3 millioner: Det er fedt

Det handler ikke kun om bundlinie og vækst, når ledelsen for de 357 danske butikker i den norskejede supermarkedskæde Rema 1000 sætter ord på virksomhedens værdier og mål.

- Det er fedt at være en del af et firma, som vil gøre noget for andre end sig selv. Vi er stolte af vores indsats, som ikke kun er styret af indtjening. Derfor passer vi rigtig godt ind i konceptet som samarbejdspartner i Dansk Folkehjælps og Ekstra Bladets julehjælpsindsamling.

Vi gør det ordentligt, der hvor vi er

Indkøbs- og marketingsdirektør hos Rema 1000, Anders René Jensen, har for tredje år i træk været sin virksomheds frontfigur i en julehjælpsindsamling, som er på vej mod nye højder - både hvad angår det totale indsamlingsbeløb og antal ansøgere.

Anders René Jensen fotograferet med Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen til højre for sig ved erhvervspanel-arrangementet i 2018. Foto Ernst van Norde

Rækken af små og store donorer er - heldigvis for de mange ansøgere - alenlang, og Rema 1000 falder straks i øjnene som den største donor i 2020 med i alt 3.3 millioner kroner ud af de indtil videre mere end 18,7 millioner, der er samlet ind i år.

- Vi har brugt relativ mange ressourcer på at være med. Det gør vi med alt, hvad vi engagerer os i. Så vil vi hellere være med i færre projekter, og så gøre det ordentligt, der hvor vi er med, forklarer Anders René Jensen, der de seneste tre år har været anfører for det store erhvervspanel i vestdanmark, som i en hæsblæsende time 1. december i år indsamlede 13.4 millioner kroner sammen med erhvervspanelet i øst anført af Peter Stedal, administrerende direktør i Elgiganten, og en lang række mindre paneler rundt omkring i landet.

Rekord: Timeløn 13,4 millioner

Tiltrækker unge

Anders René Jensen fejrede for nylig 15 års jubilæum i Rema 1000, hvortil han kom fra en stilling som underdirektør hos konkurrenten Netto. I de 15 år har han været med til at femdoble Rema 1000´s volumen i et marked, som under coronakrisen har oplevet fremgang.

- Hvis vi med vores ressourcer og netværk ikke skulle vise engagement i noget så vigtigt som de hårdest ramte danskeres vé og vel, hvem skulle så. Vores engagement i julehjælps-projektet skaber intern stolthed og understreger, at det er en fordel at være en værdidrevet virksomhed. Fordi det tiltrækker ung og dygtig arbejdskraft, pointerer Anders René Jensen, der selv kom fra beskedne kår i sit barndomshjem i Store Merløse mellem Holbæk og Ringsted.

- Jeg voksede op på landet ved en tankstation, hvor min far samtidig drev værksted. Det var én af de sidste tankstationer i Danmark, hvor man havde personale til at fylde brændstof på bilerne. Jeg kan huske, at da vi lukkede i midten af 90´erne, var det allerede så sjældent at se en tankstation drevet på den måde, at mange kunder tydeligvis kom for at få denne oplevelse med, fortæller 52-årige Anders René Jensen, der sammen med sin storebror har fyldt mange liter brændstof på køretøjer i sine barn- og ungdomsår.

- Jeg lærte, at man skulle yde for at nyde, og at det at spise en rejemad kun var ved specielle lejligheder, som når der var fodboldlandskamp i fjernsynet. I dag er det stort set en hverdagsspise for dem, der har appetitten, tilføjer den 52-årige far til to døtre på 18 og 20 år.

Diplom til den bedste

Tankpasser-jobbet ved forældrene blev erstattet af et afløser-job ved kassen i Netto som økonomisk supplement til at kunne uddanne sig til cand. merc.

Erhvervspanelet i vest havde i december 2018 den tidligere håndboldlandsholdsspiller Lars Rasmussen med på holdet, som dét år blev anført af Anders René Jensen for første gang. Foto Ernst van Norde

- Min kone og jeg gør en dyd ud af at lære vores børn at være gode mennesker og ikke tage alting for givet. Det er vigtigt at vise solidaritet og socialt sind, selvom man er ambitiøs, siger den tidligere tankpasser og drager en parallel fra faderrollen til frontkæmpen i vest i årets julehjælpsindsamling.

- I Rema 1000 skal de ansatte også først og fremmest være ordentlige mennesker og gøre tingene med hjertet. Derfor har vi også en intern konkurrence, hvor den af de ansatte, der samler fleste penge ind, får et diplom, fortæller Anders René Jensen og understreger, at netop de 14.000 ansatte i Rema 1000 og virksomhedens samarbejdspartnere er de vigtigste faktorer i forsøget på at hjælpe så mange julehjælps-trængende danskere som muligt.

7,7 millioner i 2015 - 18,7 millioner i 2020 Julehjælp 2020 har en samlet værdi af kr. 1.500 pr. familie og består af: Julemad og kolonialvarer til en værdi á 500 kr. 1 x gavekort til indkøb af gaver til familiens børn til en værdi á 1.000 kr. Julehjælp 2020 uddeles af Dansk Folkehjælps lokalafdelinger og frivillige. Fakta om Dansk Folkehjælps Julehjælp de sidste seks år Uddelte julepakker: 2015 = 5.400

2016 = 9.100

2017 = 9.540

2018 = 11.000

11.000 2019 = 11.400

2020 = 14.400 Indsamlede beløb: 2015 = 7,72 mio. kr.

2016 = 12 mio. kr.

2017 = 12,4 mio. kr.

2018 = 14,5 mio. kr.

2019 = 14,8 mio. kr.

2020 = 18,7 mio. kr. Kilde: Dansk Folkehjælp Vis mere Luk

