Ren Anker Jørgensen: De fattigere er blevet fattigere

- I bedste Anker Jørgensen-stil er kursen nu sat mod afgrunden...

- Socialister har jo som bekendt ikke noget imod, at de fattige bliver fattigere, så længe at alle andre også gør det.

Sådan skriver Henrik H i en populær kommentar (91 likes) på den liberale tænketank Cepos' Facebook-profil om tal fra regeringen, der viser, at de fattigste danskere er dem, der har mistet flest penge under S-regeringen - hvis man måler i procenter.

Velstand med kæmpe skatter kan ikke lade sig gøre

Og Henrik er ikke den eneste, der bruger tallene - der stammer fra et svar fra finansminister Wammen til Folketinget - til at tale mod den nuværende regering:

- Uanset hvilken samfundsmodel man vælger, så vil mangel på penge altid ramme hårdest i bunden. Det er en naturlov!

- Derfor handler det primært om, at skabe så megen individuel velstand som muligt. Og det kan ikke lade sig gøre med kæmpe skatter og afgifter. Det får kun de samme penge til at cirkulere og ende med at blive væk i centrifugen.

Den kommunistiske centrifuge

- Socialisme/ kommunisme ER selve centrifugen, som aldrig vil skabe individuel velstand, men kun henstå som en teoretisk fungerbar samfundskonstellation, skriver Finn C, og Cepos' egen cheføkokonom Mads Lundby Hansen har sendt denne kommentar med grafik (se den overfor) til nationen!:

- Alle indkomstgrupper bliver fattigere af regeringens økonomiske politik bl.a. som følge af de 25 skattestigninger.

- Det er bemærkelsesværdigt, at dem med lavest indkomst får den største nedgang i levestandarden som følge af Mette Frederiksens økonomiske politik.

De fattigste mister 1,7% - de rigeste mister 0,7%

- De 10 pct. med lavest indkomst får reduceret deres disponible indkomst med 1,7 pct.

- De 10 pct. rigeste får reduceret indkomsten med 0,71 pct. Overordnet viser svaret, at jo mindre man tjener, jo mere rammes man af Mette Frederiksens politik, skriver cheføkonomen, mens Torben R i Facebook-tråden tror på, at tallene kan få regeringen til at udskrive ekstra skatter:

Vil tippe billedet med skatter?

- Det bliver spændende at se hvordan den bliver løst.

- Mon ikke det bliver med yderligere skatter, som så tipper billedet, skriver Torben R.

Ekstra mange julehjælpsansøgere

Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladet samler igen i år ind til fattige danske børns jul, og på nuværende tidspunkt har næsten 13.000 ansøgt. Det er cirka 2000 flere end på samme tidspunkt sidste år.

I alt blev der samlet næsten 15 millioner kroner ind i 2019, og i år ser behovet for hjælp altså endnu større ud.

Sådan kan du søge

Hvis du kender nogen, der har brug for julehjælp, så kan de søge julehjælp her. Sidste frist for ansøgning er mandag den 30. november 2020.

De kan søge Julehjælp For at kunne komme i betragtning til hjælp gennem Dansk Folkehjælp, skal man opfylde følgende kriterier: være enlig forsørger (ved Feriehjælp kan man være samboende/gift forsøger)

være på én af følgende overførselsindkomster:

- Førtidspension

- Kontanthjælp

- Ledighedsydelse

- Ressourceydelse

- Revalideringsydelse

- Selvforsørgelse/Hjemrejseydelse

- SU

- Sygedagpenge

- Uddannelseshjælp

- Uddannelsesydelse

Sådan kan du støtte

Vil du give et bidrag til Julehjælp 2020, kan du gøre følgende:

1) Støt direkte her:

2) Send 'julegave' til 1999 og støt med 150 kr.

3) Send et valgfrit beløb via MobilePay til 13221.

4) Indsæt i bank, reg. nr. 5301, konto 0000 333 666, mrk. dit bidrag 'Julegave'.

Det kan du få i Julehjælp

Julehjælp 2020 har en samlet værdi af kr. 1.500 pr. familie og består af:

Julemad og kolonialvarer til en værdi á 500 kr.

1 x gavekort til indkøb af gaver til familiens børn til en værdi á 1.000 kr.