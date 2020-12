Se enlig mors budget: Søger julehjælp for 4. gang

Hun har ondt i maven af nervøsitet for, om hun er en af de heldige, der får julehjælp i år. 15.069 enlige forsørgere har søgt - og foreløbig er der samlet penge ind så 10.770 kan få.

- Hej.

- Jeg læser til social og sundhedsassistent.

- Jeg har en elev-løn før skat på ca 12900kr.

- Efter skat er det cirka 9300 kr, og så kommer boligsikring på 2900kr.

- Husleje, forsikring, fagforening, telefoner, vand og varme osv er jo faste udgifter.

- Og så har jeg hver måned transport-udgifter for 1700 kr.

1800 kr til mad og daglige ting

Sådan indleder HRP, der er enlig mor til en teenage-datter, et brev til nationen! om hvorfor hun søger julehjælp hos Dansk Folhjælp, som for 12 år i træk samarbejder med Ekstra Bladet om Julehjælp til fattige danske børn. I år er der rekordmange ansøgere - mere end 15.000 faktisk - og den enlige mor har ondt i maven af nervøsitet for om hun modtager noget i år.

Hendes brev - som du gerne måde dele til folk, der kan tænkes at ville støtte indsamlingen - fortsætter nemlig således:

Vender hver en øre

- Tilbage er ca godt 1800kr til mad og øvrige daglige basale ting, så der er ikke meget at gøre med.

- Jeg vender faktisk hver en øre og det er ikke let at spare op til f.ex. julegaver af sådan et beløb.

-Jeg har søgt julehjælp for at give min datter en lille men god jul.

-jeg har fået julehjælp tre gang tidligere, og den har jeg brugt på gaver til min datter, og det har været dejligt at kunne glæde hende.

-Jeg går i seng med ondt i maven for tiden, for man ved intet om noget før d. 18.12.20, hvor Julehjælpsbrevet kommer.

- Jeg krydser fingre, skriver moren, men hvad tænker du?

Sådan kan du støtte

Vil du give et bidrag til Julehjælp 2020, kan du gøre følgende:

1) Støt direkte her:

2) Send 'julegave' til 1999 og støt med 150 kr.

3) Send et valgfrit beløb via MobilePay til 13221.

4) Indsæt i bank, reg. nr. 5301, konto 0000 333 666, mrk. dit bidrag 'Julegave'.

Det kan de heldige ansøgere få i Julehjælp (der er 15069 ansøgere, og p.t. penge til at hjælpe 10770 af dem)



Julehjælp 2020 har en samlet værdi af kr. 1500 pr. familie og består af:

Julemad og kolonialvarer til en værdi à 500 kr.

1 x gavekort til indkøb af gaver til familiens børn til en værdi à 1000 kr.