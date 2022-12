Smukt at vi hjælper hinanden

26-årige Freja Meylings liv slog en kolbøtte, da børnenes far ville skilles. Nu er hun med små skridt på vej tilbage – og er taknemmelig for julehjælpen, der giver tryghed

Tilværelsen blev på et øjeblik vendt på hovedet for 26-årige Freja Meyling, da hendes mand, børnenes far, en dag kom og sagde, han ville skilles.

- 2021 var et meget hårdt år for mig. Vi havde eget hus i Viborg, som vi sammen havde arbejdet på at sætte i stand, vi havde bil, vi havde penge mellem hænderne og en god opsparing. Men fra det ene øjeblik til det andet sad jeg og børnene i en lejet lejlighed og havde stort set ingenting, siger Freja.

Et stykke tid efter, da chokket over skilsmissen havde lagt sig, fandt hun en kæreste. Men hvad der på overfladen så ud til at være det helt rigtige, skulle vise sig ganske at være helt anderledes:

På krisecenter med børnene

- Jeg troede, jeg havde fundet en sød kæreste, men det viste sig, at det havde jeg ikke. Det endte med, at jeg måtte flygte fra ham ud af min lejlighed og rykke på krisecenter med børnene. Undervejs i de måneder, jeg kendte ham, rippede han mig også for alt, hvad jeg havde tilbage. Den opsparing, jeg havde med, forsvandt også, fortæller Freja Meyling.

De ubehagelige oplevelser ramte hende så hårdt, at hun siden er blevet diagnosticeret med ptsd og derfor i øjeblikket er på sygedagpenge.

Men på trods af det ser tilværelsen nu – et år senere – alligevel lysere ud. Hun er flyttet ind i et lejet hus i Skals, hvor både hun selv og børnene Alma på fem og Ella på et år har fundet sig godt til rette, og hvor huslejen er den samme, som da hun sad i en lille lejlighed.

- Det første jeg gør, når jeg vågner, er at tjekke min netbank. Med et meget stramt budget er jeg nødt til det. Jeg er også virkelig en tilbudsjæger, for det kan man spare meget ved, siger Freja Meyling. Foto: Ernst van Norde

Og så skal hun fra januar begynde i jobprøvning i det fag, hun er uddannet i.

God til at spare

Frejas uddannelse som cater – en kombination af kok og ernæringsassistent – kommer også hende og pigerne til gode derhjemme, fordi hun præcis ved, hvordan hun får små penge til at strække langt i et lille madbudget.

- Når alle faste udgifter er betalt – og så har jeg også fået lidt hjælp fra mine søde forældre - har vi 800 kroner tilbage. Så jeg er meget bevidst om, at man sagtens kan lave ’kødsovs’ uden kød, og at man kan bruge resterne i en lasagne, der kan spises i dagene efter, siger Freja Meyling, som er en knivskarp ’økonomiminister’.

- Det første jeg gør, når jeg vågner, er at tjekke min netbank. Med et meget stramt budget er jeg nødt til det. Jeg er også virkelig en tilbudsjæger, for det kan man spare meget ved, siger Freja, som har købt brugte julegaver til børnene.

Julehjælp betyder virkelig meget

Julehjælpen fra Dansk Folkehjælp, som hun i lighed med tusindvis af andre danskere har søgt og får her op til jul, falder med andre ord på et tørt sted. Og Freja er meget taknemmelig for, at andre med deres bidrag er med til at gøre det muligt, at bl.a. hun, Alma og Ella kan holde en tryg, traditionel juleaften.

- Jeg synes, det er smukt, at vi kan hjælpe hinanden, når det ser sortest ud. Det betyder virkelig meget for os, siger hun.

- Måske har det også noget med krisen at gøre. Jeg tror, at mange kommer til at tænke sådan; Hov – der sidder nogle mennesker rundt omkring, som ikke har ret meget at gøre med. Og så er man villig til at hjælpe andre. Det er jeg taknemmelig for, siger Freja Meyling, som – da økonomien så anderledes ud – aldrig kunne møde en Hus Forbi-sælger uden at give ham en tyver eller mere.

Drømmer om fast job

- Det kan jeg desværre ikke i øjeblikket. Nu kigger jeg nærmest ned i jorden, når jeg går forbi en af sælgerne, for jeg ved, at jeg selv nok har mere brug for den tyver. Men jeg håber, at det ændrer sig. Min drøm er, at jeg kan komme tilbage på arbejdsmarkedet i et fast job. Måske lykkedes det allerede til sommer.