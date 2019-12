Støjbergs ulykkelige juleaften

– Er det ikke en falliterklæring for velfærdssamfundet, at så mange må søge hjælp i julen?

– Ærlig talt: Jeg har det meget svært med det omtalte fatttigdoms-begreb: Jeg mener ikke, vi har fattigdom i Danmark. Vi har nogle familier, der er ringe bemidlede. Men decideret fattigdom har vi ikke – og det er netop, fordi vi har et stort, tungt velfærdssystem.

– Men man skulle jo være et meget mærkeligt menneske, hvis man ikke får ondt helt ind i knoglerne, når der er nogle børn, der ikke kan holde juleaften, fordi deres forældre har prioriteret – efter min mening – forkert.

– Og derfor er det jo godt, at Ekstra Bladet kaster sig ind i at prøve at sørge for dem.

– Men er det så enkelt? Det er bare forældrene, der ikke kan administrere deres penge?

– Ja, meget langt hen ad vejen er det. Hvis man ser politisk på det, er der ikke en finger at sætte på de offentlige ydelser i Danmark.

– De, der søger julehjælp på Ekstra Bladet, har typisk mange vanskeligheder på én gang: Penge til jul for børnene, intet netværk, uden familiekontakt, alene med børnene, psykisk skrøbelige, misbrugere osv.?

– Det er jo netop dét, der gør ondt: Når man ser på årsagerne – og det er også årsagerne, når man ser folk blive sat ud af deres hjem: De kan ikke administrere deres økonomi. Der findes ikke et eneste menneske, der ikke har ondt af et barn, der vokser op i sådan et hjem.

– Men det er et andet sted, man skal sætte ind over for disse børn. Det at give flere penge løser ikke problemerne. Det skal hellere være et puf til forældrene ud på arbejdsmarkedet, gældsrådgivning, en anden bolig osv.

– Statistikken viser, at bare et år i fattigdom i teenageårene typisk gør, at børnene tjener 12 procent mindre som voksne? Man bliver hurtigt mærket for livet af fattigdom?

– Selvfølgelig gør man det i et vist omfang. Men de her tal om fattigdom tager jeg med et vist forbehold. I den gruppe har der f.eks. også været iværksættere, selvstændige eller studerende, der i nogle år ikke tjener ret meget, men som senere klarer sig godt.

– Hvis man vokser op i en familie, der altid er på spanden, hvor forældrene ikke arbejder, og hvor der også er misbrug – så har det da en stor betydning for et barn. Det skal man tage alvorligt.

– Nu giver regeringen så et tilskud til forsørgere på kontanthjælp – med tilbagevirkende kraft et halvt år – fra nytår?

– Jeg er arg modstander af det tilskud. Det er simpelthen ikke arbejdsløse flygtninge og indvandrere, vi skal bruge flere penge på. De skal ud at arbejde.

– Danskere får også del i pengene?

– Der er bare en klar overvægt af flygtninge og indvandrere. Og det har både bremset tilstrømningen og fået flere i arbejde, da vi skar i integrationsydelsen.