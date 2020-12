Tabte 84 kilo: Ved alt om at skære fedtet væk

HERNING (Ekstra Bladet): Uddannelser som markedsføringsøkonom og inden for teknisk design og et mislykket forsøg på at blive valgt ind i Herning Byråd tilbage i 2013 for Socialdemokraterne vidner om, at Hanne Nielsen har drømme, ambitioner og visioner. Læg dertil et vægttab på 84 kilo, og du forstår, at den nu åleslanke kvinde godt kan sætte handling bag sine ord.

- Jeg taler flydende tysk og engelsk og vil gerne igen arbejde som markedsføringsøkonom eller i en funktion, der minder om det. Jeg regner med at være jobsøgende igen om to-tre måneder, siger den 51-årige mor til datteren Cheyenne på 13.

Mor og datter har endnu ikke nået at hænge julepynt op, da Ekstra Bladet besøger den lille familie - med kanin - i deres 80 kvadratmeter store lejlighed i Herning en mørk-grå november-eftermiddag.

13-årige Cheyenne er glad for sin kanin, Bulder, der har en central plads i lejligheden, hvor hendes mor, Hanne, måtte undervise hende i foråret under coronanedlukningen af blandt andet folkeskoler. Foto Ernst van Norde

Det triste vejr flugter på ingen måde med optimismen og gå-på-modet hos Hanne, selvom fem år uden for arbejdsmarkedet og hele 146 kilo at bære rundt på, da hendes vægt toppede for en håndfuld år siden, undervejs satte sine spor med langtids-sygemelding, stram økonomi og knæ-protese som følge af slidgigt på grund af overvægten.

- Hvis jeg får gjort alvor af at stille op til kommunalvalget næste år for Socialistisk Folkeparti, vil jeg især gerne ændre på forhold inden for børne- og handicapområdet og med plejen for de ældre. Herning bærer præg af at have været en meget blå (borgerlig) kommune i en årrække, mener Hanne Nielsen, der selv er født og opvokset i byen, som hun vendte tilbage til i 2007 efter afstikkere til Fyn og Sønderjylland.

Mistede 2900 kroner om måneden

Med et rådighedsbeløb på 3600 kroner om måneden, som også skal dække udgifter til TV, telefon, internet, tandlæge, frisør, tøj og datterens håndbold er den enlige mor fuldt bevidst om, at fornuftige indkøbsvaner kombineret med fokus på forskellen på 'nice to have' og 'need to have' gør en stor forskel.

Børnechecken på godt 10.000 kroner fire gange om året betyder trods alt, at der ind i mellem er råderum til at bruge penge på noget, der ikke er strengt nødvendigt.

- Vi går heldigvis aldrig sultne i seng, men jeg har mærket økonomien stramme ekstra til, efter at den forhenværende Venstre-regering indførte kontanthjælpsloftet.

Coronakrisen har ikke gjort hverdagen nemmere, og i Hannes optimisme er hun ikke blind for, at hendes ambition om at vende tilbage til arbejdsmarkedet sandsynligvis besværliggøres af stigende arbejdsløshed og coronarelaterede skader på samfundsøkonomien.

- Jeg kan godt være bekymret for, hvem der i sidste ende skal betale regningen. Det er ikke længe siden, jeg mistede 2900 kroner i boligsikring (som følge af kontanthjælpsloftet), og er det nu igen os på bunden, der skal betale, spørger den enlige mor velvidende, at svaret formentlig lader vente på sig et godt stykke tid endnu.

Inviterer mostre og onkel

En ekstra julegave i form af mad og gaver til en værdi af i alt 1500 kroner fra Dansk Folkehjælp lægger en vigtig bund i budgettet og gør ifølge Hanne Nielsen, at hun er i stand til at holde en tradition i hævd om at invitere to mostre og en onkel juleaften.

- Mine forældre er døde, og mostrene og onklen skulle sidde alene, hvis jeg ikke inviterede. Det gør glæden ved denne ene gang om året at invitere nogen inden for i vores hjem det desto større. Resten af året har jeg jo ikke råd til at invitere nogen, tilføjer hun.

Selvom økonomien er stram, sidder smilene løst på mor og datter. Foto Ernst van Norde

Det er muligt, at Hannes kæreste - og Cheyennes bonusfar - igennem de seneste to år også skal være med på årets mest højtidelige aften til en helt traditionel fejring med flæskesteg, medister og mandelgave.

- Folk åbner sig op på en anden måde end resten af året, og det kan jeg godt lide, siger Hanne Nielsen, der sammen med kæresten nærer en fælles drøm om at flytte på landet, hvor de er tættere på naturen og har mere plads.

- Vi er begge vokset op på landet, så vi har en fælles længsel på det punkt, siger Hanne Nielsen.

