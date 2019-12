Tager mod julehjælp - men ikke fuldtidsjob

Lea Sneibjerg er ikke et sekund i tvivl om, at hun ville takke nej til en ny, stor luksusbil, hvis prisen var, at hun fik mindre samvær med sine tre døtre, Stephanie på 14, Malou på 12 og Tonje på ni år.

- I de fem år, jeg har været uden for arbejdsmarkedet, har jeg fået en presset økonomi.

- Til gengæld har jeg fået en ro og et overskud, som gavner mine børn og mig selv på en måde, så jeg aldrig ville skrotte vores nærvær for et fuldtidsjob eller en ny, dyr luksusbil.

Har 3.500-4.500 pr måned til mad og fornødenheder

Den 44-årige, enlige mor ved godt, at sandsynligheden for, at hendes holdning forarger nogen, er ret stor, men hun fastholder, at hun på ingen måde har lyst til at komme tilbage i et fuldtidsjob, så længe hendes børn bor hjemme.

- Det er så nemt at skære alle over en kam og bare sige, at folk i min situation skal tage sig sammen. Folk, der siger det, aner intet om, hvordan det er at skulle sige nej til ens børn, når de beder om ting eller oplevelser, som andre børn får.

- Jeg er meget taknemlig for, at vi har et samfund med et godt, socialt sikkerhedsnet, men det er dog ikke så godt, at ikke også jeg lider under en meget stram økonomi med de begrænsninger, den fører med sig, siger Lea Sneibjerg, der som kontanthjælpsmodtager har mellem 3.500 og 4.000 kroner tilbage til mad og andre fornødenheder hver måned, når de faste udgifter er betalt.

Stor stjerne i det lille hjem

En række triste begivenheder for seks-syv år siden fik læsset til at vælte for Lea. Først fik datteren Malou akut nyresvigt og var indlagt på intensiv afdeling på Skejby Sygehus i en måned. Ikke længe efter døde hendes mormor, og til sidst bukkede hendes far under for kræft i 2014.

- Jeg fik først diagnosen ADD (se beskrivelse neden for) for to og et halvt år siden, men jeg havde længe inden kæmpet med, at jeg ofte ikke kunne overskue helt almindelige opgaver og gøremål i dagligdagen, fortæller Lea Sneibjerg, der blev uddannet som pædagog i 2006 og arbejdede på en døgninstitution, indtil den lukkede i 2014.

Siden da har hun blandt andet været i jobpraktik med henblik på at kunne klare et fleksjob.

Lea Sneibjerg elsker at gå til ishockey og er fan af Herning Blue Fox. Ind i mellem tager hun også børnene med, når ishockey-heltene spiller på hjemmebane. Foto: Ernst van Norde

Fakta om ADD ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). ADD står for Attention Deficit Disorder, dvs. forstyrrelse af opmærksomheden, hvor H´et for hyperaktivitet er udeladt. Der diagnosticeres klart flest drenge og mænd med ADHD, men der er en mere ligelig fordeling mellem de to køn, når det handler om ADD – med et lille flertal af piger og kvinder. Mennesker med ADD er mere stille og rolige i deres fremtræden, end mennesker med ADHD og hyperaktivitet/impulsivitet. De skaber måske ikke så mange konflikter og forstyrrer måske ikke undervisningen, og det er derfor sværere for andre at få øje på deres vanskeligheder. Derfor får mange ikke stillet diagnosen ADD, før de er unge eller voksne. Kilde: ADHD Foreningen Vis mere Luk

Har fået julehjælp i tre år

Den yngste datter, Tonjes, ADHD og Malous problematiske skolegang giver sammen med Leas egen ADD-lidelse den enlige mor rigeligt at se til i hverdagen - også når hun ikke er i jobpraktik.

Således har Dansk Folkehjælp fået en stor stjerne i det lille nordjyske hjem i Balling 10 kilometer nordvest for Skive. Ikke blot fordi en julehjælpspakke til en værdi af 1.500 kroner er tikket ind på kontoen de seneste tre år, men også fordi familien var så heldige at være med på Dansk Folkehjælps sommerferielejr i Blokhus i en uge i sommer.

- Det var en fantastisk oplevelse. Det at være sammen med andre voksne i en situation sammenlignelig med min egen var meget positivt, og jeg har holdt kontakten ved lige med nogle af dem, vi mødte, fortæller Lea Sneibjerg med begejstring i stemmen.

Den dobbelte glæde

Dansk Folkehjælps høje status i familien blev ikke mindre af, at ældstedatteren Stephanie modtog en supercheck på 2.000 kroner i forbindelse med sin konfirmation i foråret.

- Nogle mener, at det er en falliterklæring, at folk nærmest bliver afhængige af private hjælpeorganisationer som Dansk Folkehjælp?

- Det er kun godt, at der er nogen, som vil hjælpe folk med reélle behov. Presset på kommunerne er i forvejen stort, og jeg ser det på den måde, at det ville gå ud over andre svage grupper, hvis vi ikke havde organisationer som Dansk Folkehjælp.

Forhåbentlig ændrer min livssituation sig

- Forhåbentlig ændrer min livssituation sig på sigt til det bedre, sådan at jeg igen kan blande mig med dem, der er med til at hjælpe andre, siger Lea Sneibjerg, der skal holde juleaften hos sin fætter i barndomsbyen Herning, mens børnene er hos deres far og hendes samlever indtil for otte siden i Stoholm cirka en halv times kørsel fra Balling.

- Vi holder i stedet juleaften på forskud den 21. december med god mad og gaver, og så ser jeg frem til, at det er min tur til at have børnene næste år, siger den enlige mor med et lille strejf af savn i stemmen, mens børnene smiler ved udsigten til den dobbelte juleglæde.

I år det 12. gang at Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladet samler ind til enlige forsørgeres juleaften. Mere end 14.000 har søgt i år. Der er forløbig samlet ind så 10.582 små familier kan få hjælp.

Julehjælpen består i 2019 af:

Kolonialvarer eller gavekort til REMA 1000, værdi 500 kr.

1 x gavekort til julegaver til børnene, værdi 1000 kr.

