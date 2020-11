Tak: Søger ikke julehjælp i år

- Jeg har tidligere søgt om (og været den heldige modtager) af julehjælp.Og jeg er yderst taknemmelig!

- I år har jeg ikke brug for hjælpen.

- Har derfor valgt at give lidt tilbage.

Mange bække små

Sådan skriver en af de 11.400 enlige forsørgere, der sidste år fik en julehjælpspakke fra Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladet, på Folkehjælpens facebook-profil.

I alt blev der samlet næsten 15 millioner kroner ind i 2019, og i år ser behovet for hjælp endnu større ud, da der i dag, torsdag kl. 14.00, er landet mere end 12.300 ansøgninger.

Du kan søge julehjælp

Det er lige omkring 3000 flere end på samme tidspunkt sidste år. Og mere bekymrende – flere end det totale antal julehjælps-modtagere i 2019:

- Har overført en donation på MobilePay - så andre kan få hjælp i den søde juletid.

- Mange bække små...

- Tak Dansk Folkehjælp, skriver den enlige og gavmilde forsørger, og hvis du kender nogen, der har brug for julehjælp, så kan de søge julehjælp her. Sidste frist for ansøgning er mandag den 30. november 2020.

De kan søge Julehjælp For at kunne komme i betragtning til hjælp gennem Dansk Folkehjælp, skal man opfylde følgende kriterier: være enlig forsørger (ved Feriehjælp kan man være samboende/gift forsøger)

være på én af følgende overførselsindkomster:

- Førtidspension

- Kontanthjælp

- Ledighedsydelse

- Ressourceydelse

- Revalideringsydelse

- Selvforsørgelse/Hjemrejseydelse

- SU

- Sygedagpenge

- Uddannelseshjælp

- Uddannelsesydelse

Sådan kan du støtte

Vil du give et bidrag til Julehjælp 2020, kan du gøre følgende:

1) Støt direkte her:

2) Send 'julegave' til 1999 og støt med 150 kr.

3) Send et valgfrit beløb via MobilePay til 13221.

4) Indsæt i bank, reg. nr. 5301, konto 0000 333 666, mrk. dit bidrag 'Julegave'.

FAKTA OM JULEHJÆLPEN

Julehjælp 2020 har en samlet værdi af kr. 1.500 pr. familie og består af:

Julemad og kolonialvarer til en værdi á 500 kr.

1 x gavekort til indkøb af gaver til familiens børn til en værdi á 1.000 kr.