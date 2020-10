Taknemmelig: Flygtning forærer feriepenge til julehjælp

Vi har en bil og et sted at bo, siger 38-årige Thuvarakan, der er dybt taknemmelig for den hjælp han og familien har fået i Danmark.

- Danskerne tog godt imod os og Danmark har støttet mig, mine forældre og min familie, så vi er dér, hvor vi er i dag.

- Den hjælp og opbakning vi har fået, glemmer jeg aldrig.

- Jeg vil altid være dybt taknemlig.

I denne coronatid har mange brug for hjælp

Sådan siger 38-årige Thuvarakan Kandasamy, der kom til Danmark som flygtning fra Sri Lanka sammen med sine forældre tilbage i 1986, om de 10.000 kroner han netop har doneret til Dansk Folkehjælp, der i samarbejde med Ekstra Bladet er blevet Danmarks største uddeler af julehjælp til fattige danske børnefamilier.

Havde talt om byggegrund og en bil

Sidste år fik mere end 11.000 familier hjælp til en god juleaften, og Thuvarakan håber, at han med sin donation kan inspirere andre:

- I denne Corona-tid er der mange i Danmark og rundt omkring i verden, der har brug for hjælp.

- Min kone og jeg havde talt om at bruge de indefrosne feriepenge, som jeg kunne få udbetalt, til at spare op, for vi drømmer om at købe en byggegrund, så vi en dag kan få vores eget hus.

- Vi havde også talt om at købe en ny bil.



Men vi har jo bolig og bil

- Men vi har jo allerede et sted at bo og vi har allerede en bil.

- Så det er vigtigere for os, at der er andre familier, der får hjælp end at vi får en ny bil at køre i. Derfor valgte vi at donere samtlige af mine feriepenge til gode formål, siger Thuvarakan, der er ansat som kørelærer hos Keolis Århus Letbane.

- Vi har snakket med vores datter om, hvordan det ville være, hvis man ikke havde råd til at holde jul eller købe gaver til sine børn.

- Det ville vi slet ikke kunne bære, hvis det var os.

- Sådan skal ingen børn have det i Danmark, siger den gavmilde familiefar, der udover de 10.000 kr til Julehjælp, har doneret 2.400 kr. til Unicef, 2.000 kr. til Børnecancerfonden og 17.000 kr. til The Prem Rawat Foundation.

