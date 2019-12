Timeløn på 11 mio.: Stort pres

ØST MOD VEST: Rekorden fra i fjor på i alt 11 millioner indsamlede kroner på én time bliver svær at slå, erkender Klaus Nørlem fra Dansk Folkehjælp forud for dagens afsluttende duel mellem erhvervspaneler i Øst- og Vestdanmark. Sidste år fik Vest-holdet samlet flest penge ind - 5,66 mio, mens Øst-holder fik samlet 5,34 mio ind

11 af de i alt 14,5 millioner kroner, som i fjor blev indsamlet til gavn for cirka 11.300 danske familier, der var blandt de mange ansøgere til en julehjælpspakke til en værdi af 1500 kroner, tikkede ind på kontoen hos Dansk Folkehjælp i løbet af én, sølle time.

Målet er selvfølgelig at nå samme, imponerende niveau, når ekstra bladet.dk torsdag mellem klokken 13 og 14 live-transmitterer den store indsamlingsfinale med fokus på øst- og vestpanelernes præstationer i henholdsvis København og Aarhus.

- Vi har to stærke hold, så vi håber naturligvis på at slå sidste års rekord, lyder det optimistisk fra generalsekretæren for Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem, som selv er en del af det 17 mand store østhold på Ekstra Bladets hovedredaktion på Rådhuspladsen i København.

Klaus Nørlem skynder sig dog at tilføje en portion realisme oven i optimismen:

- Vi oplevede et markant løft i den sidste times indsamling fra 2017 til 2018. Hvor vi i 2017 satte ny rekord med 8.5 millioner kroner indsamlet på den sidste time, steg det tal til 11 millioner kroner i fjor. Derfor er barren sat historisk højt, når vi sætter i gang torsdag, og jeg vil ikke blive skuffet, hvis vi ikke er i stand til at fortsætte de seneste års imponerende udvikling.

Sådan så resultatet ud efter 1 times hårdt arbejde sidste år.

Flere paneler i baglandet

I vestpanelet vil i alt 12 erhvervsfolk sætte sig til rette i et lokale i Filmbyen, der er nabo til Ekstra Bladet og JP-Politiken Hus' nye bladhus på havnen i Aarhus. Det vil de gøre med ambitioner om at give konkurrenterne i øst baghjul i det, der til syvende og sidst er en kamp for samme sag - de 14.676 familier, som i år har søgt om hjælp til at gå den dyre højtid i møde med lidt mere overskud til de cirka 30.000 børn, der via deres mor eller fars ansøgninger rækker ud efter en ekstra gave fra de mange bidragydere.

Antallet af enlige forsørgere med børn, som i år har søgt, er 174 lavere end i 2018, hvor det totale ansøgerfelt lød på 14.850 familier.

Direktør for Elgiganten og holdkaptajn for østpanelet på Ekstra Bladets redaktion i København, Peter Stedal, dirigerer sine tropper ved finaleindsamlingen i 2016. Foto: Linda Johansen

Sådan ser Vest-holdet ud i dag Rema 1000: Anders René Jensen (KAPTAJN VEST) Rema 1000: Dorte Damsø SparNord Aarhus: Kim Groth Bording Danmark A/S: Steen Rocatis GoGift: Charlotte Munchenberg The Call Company: Martin Thomsen The Call Company: Mikkel Sundtoft Baes Data: Ulrik Boesen Dansk Folkehjælp: Signe Lund Ekstra Bladet: Mette Whitt Ekstra Bladet: Poul Madsen Vis mere Luk

- Der er tale om en positiv opbremsning af en ellers støt stigende kurve. Nu håber vi så bare, at vi kan indsamle så mange penge, at vi ikke skal skuffe en eneste ansøger, siger Klaus Nørlem med henvisning til, at man trods rekordindsamlingen på 14.5 millioner kroner i fjor måtte sige nej til cirka 3.500 ansøgere.

Det er ikke kun de to omtalte hold i København og Aarhus, der bidrager til den gode sag i den sidste indsamlingstime. I vestholdets bagland kæmper yderligere fem paneler med erhvervsfolk i Aalborg, Aars, Hjørring, Frederikshavn og Kolding. Til sammen udgøres de seks jyske paneler, inklusiv frontpanelet i Aarhus, af 70 erhvervsfolk. Til sammenligning har østholdet 'kun' yderligere to paneler i deres bagland med erhvervsfolk i henholdsvis Sorø og på Lolland-Falster, og de tre østpaneler mønstrer færre end halvt så mange erhvervsfolk med i alt 30 ivrigt ringende personer i den hektiske time, der venter.

Sådan ser Øst-holdet ud i dag Elgiganten: Peder Stedal (KAPTAJN ØST) Arbejdernes Landsbank: Peter Froulund GFK: Natascha Wordolff HAVE Kommunikation: Kristina Sindberg Hammer Andersen Recruting: Malene Hammer Rabens Saloner: Marianne Raben Olrik Baes Data: Daniel Baes ZENZ: Anne-Sophie Skjødt Villumsen The Right People: Nikolaj Boe PL & Partners ApS: Nicklas Meyer LO Plus: Henrik Feldborg Kromann Reumert: Henrik Møgelmose Rema Etablering: A/S Jan Poulsen Garanti Invest/Sparinvest: Gert Thougaard GoGift: Jens Kristoffersen GoGift: Ann-Louise Lemche Politiker: Lisbeth Bech Poulsen Dansk Folkehjælp: Klaus Nørlem Ekstra Bladet: Ole Sloth Vis mere Luk

Ikke så nemt

Partner i advokatvirksomheden Kromann Reumert, Henrik Møgelmose, er debutant som deltager i østpanelet i København. Han har som de mange andre, der sidder klar til at ringe rundt mellem klokken 13 og 14, foretaget en hel del forberedelser inden dagens indsamlingsfinale.

- Jeg har blandt andet skrevet til mange af mine kontakter på linkedin (erhvervsorienteret socialt netværkssite), ligesom jeg har taget direkte kontakt til flere i mit øvrige netværk, og jeg må konstatere, at det altså ikke er så nemt, som jeg måske forventede, at få folk til at give løfter om at støtte, fortæller Henrik Møgelmose.

Han har oplevet, at flere af afvisningerne har været begrundet med, at folk i hans netværk i forvejen støtter andre indsamlinger og andre hjælpeorganisationer.

- Jeg har fem-seks tilsagn om støtte på forhånd, og så håber jeg, at flere vil følge trop i tiden frem til finalen og under selve finalen, siger Henrik Møgelmose.

Ekstra Bladet og Dansk Folkehjælp har igennem de seneste 12 år hjulpet mere end 70.000 trængende familier og målet er at have indsamlet i alt cirka 15 millioner kroner, når klokken har ringet torsdag klokken 14.

Julehjælpen består i 2019 af:

Kolonialvarer eller gavekort til REMA 1000, værdi 500 kr.

1 x gavekort til julegaver til børnene, værdi 1000 kr.

Støt eller meld dig som indsamler

Hvis du gerne vil støtte støtte Julehjælpen, kan du melde dig som indsamler, eller du kan donere:

- Sms JULEGAVE til 1999, og støt med 150 kr.

Beløbet plus almindelig sms-takst opkræves automatisk

- MobilePay 13 221

- Indsæt på konto reg.nr. 5301 konto 0 333 666.

Mærk din indbetaling JULEGAVE.

Indsamling til Julehjælpen løber frem til 20. december 2019, og alle de indsamlede beløb går ubeskåret til Julehjælpen.