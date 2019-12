Tinas fire børn blev ikke flove: Sejt at få julehjælp

Da 37-årige Tina Fælled Porse for fem år siden blev skilt og pludselig stod alene med fire børn uden egen indtægt, var juleaften tæt på at smuldre mellem hænderne på hende.

For økonomien var så tyndslidt, at gaver og julemiddag var uden for rækkevidde.

Men så søgte hun efter råd fra nogle veninder Dansk Folkehjælp om en julepakke. Og hun opfyldte kriterierne for at få en håndsrækning.

– Jeg havde ikke forudset, at jeg blev skilt. Så pludselig var en løn væk og jeg stod der med fire børn, der også var ramt af skilsmissen.

– Så jeg søgte julehjælp, for jeg kunne ikke få det til at hænge sammen, siger Tina Fælled Porse til Ekstra Bladet.

Har 60 kr. til mad per dag: Enlig mor søger julehjælp

Vil være stærk

Dengang var hendes børn 12, 11, 10 og fire år gamle, og de forventede en jul på lige fod med andre børn. Derfor havde Tina Fælled Porse ingen problemer med at søge hjælp.

– Det er aldrig sjovt at søge hjælp, for man vil gerne være stærk. Men jeg er dybt taknemmelig for, at det findes, for vi fik jo en jul ligesom alle andre.

- Og børnene mærkede slet ikke noget til, at vi ikke havde penge. De syntes, det var sejt, at jeg havde fået julehjælp, for det lagde vi ikke skjul på.

- Vi syntes ikke, det var flovt. Vi sagde det ærligt, at det var der, vi stod. Så var det det, fortæller Tina.

Siden skilsmissen tog hun en hf og uddannede sig senere til sygeplejerske. I dag har hun mødt en ny mand, og økonomien hænger sammen, så hun ikke længere behøver at søge hjælp. I dag er hun så meget oven på, at hun i stedet hjælper andre i lignende situation.

Hjælper andre

– Sidste jul var der en kvinde, der manglede hjælp. Så kiggede jeg på min mand, og så hjalp vi hende, siger Tina.

Hun er også blandt de frivillige, der hjælper Dansk Folkehjælp med at dele julepakker ud. For hun mener, at hjælpen i en svær tid kan få vidtrækkende konsekvenser.

– Man får jo en tro på, at der er nogen, der vil en det godt. Og det gav mig mod på livet igen, siger Tina Fælled Porse, der bor i Brovst i Nordjylland.

Tinas råd: Søg hjælp

For mange kan det måske være noget af en overvindelse at bede andre om hjælp, når ens liv er i modvind.

Men ifølge Tina Fælled Porse skal man ikke føle skam ved at række hånden ud, når økonomien kuldsejler.

– Hvis du vitterlig har brug for det, så søg hjælp. Det værste, der kan ske, er, at du får et nej. Det kan godt være, det overskrider en grænse, men ville du gøre det, hvis ikke du havde brug for det? Det er man jo for stolt til. Så hvis du kan mærke, det skal til, skal du gøre det, slår hun fast.

Hun mener, at man skal bide eventuel skam i sig – specielt når man har børn, der gerne vil have en jul som alle andre.

– Jeg vil opfordre folk i den situation til at søge hjælp. Det kan godt være, det er svært at søge, men gør det for Guds skyld.

I Tina Fælled Porses tilfælde betød hjælpen, at hun fik en pakke med alt til en traditionel julemiddag, ligesom hendes børn, der i dag er 18, 17, 16 og ni år gamle, fik hver en pakke.

For 12. år samler Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladet ind til enlige forsørgeres juleaften. Mere end 14.000 har søgt i år

Julehjælpen består i 2019 af:

Kolonialvarer eller gavekort til REMA 1000, værdi 500 kr.

1 x gavekort til julegaver til børnene, værdi 1000 kr.

Støt eller meld dig som indsamler

Hvis du gerne vil støtte støtte Julehjælpen, kan du melde dig som indsamler, eller du kan donere:

- Sms JULEGAVE til 1999, og støt med 150 kr.

Beløbet plus almindelig sms-takst opkræves automatisk

- MobilePay 13 221

- Indsæt på konto reg.nr. 5301 konto 0 333 666.

Mærk din indbetaling JULEGAVE.

Indsamling til Julehjælpen løber frem til 20. december 2019, og alle de indsamlede beløb går ubeskåret til Julehjælpen.