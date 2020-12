Trist indsamler: Først søgte forældre julehjælp - nu søger deres børn

Historien om den sociale arv er blevet nærværende og konkret for Bodil Markmøller, når hun bruger sine frivillige kræfter på den nu 13 år gamle julehjælpsindsamling i samarbejde mellem Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladet.

- Jeg har desværre, kan man sige, de seneste år oplevet flere gange, at børn af forældre, som har søgt julehjælp, går i forældrenes fodspor og selv som unge forældre er i en så økonomisk belastet situation, at de nu også søger om julehjælp.

- Det er trist, men det får mig ikke tll at miste pusten, tværtimod. Kan jeg gøre bare en lille forskel også for de unge forældre, som for måske 10-12 år siden så deres egne forældre bede om hjælp, så fortsætter jeg med uformindsket styrke, siger Bodil Markmøller.

Ekstra Bladet besøger den 68-årige, tidligere sektorformand for fagforeningen FOA i det nu nedlagte Ringkøbing Amt, mens hun med en ny-opereret skulder og i en coronabegrænsende periode er tvunget til at betragte fra sidelinien, hvad hun normalt styrer fra den centrale midtbane som lokalformand for Dansk Folkehjælp i Herning.

Når man som Bodil Markmøller har nærkontakt med mange socialt belastede familier, er det en ekstra stor glæde at konstatere, at unge eksempelvis ikke længere har så nem adgang til de hårdt kritiserede kviklån. Foto Ernst van Norde

- Jeg laver frivilligt arbejde i cirka 25 timer om ugen hele året, men der er perioder som julen, hvor det er ekstra frustrerende at skulle sidde stille, siger hun med henvisning til skulderen og coronarestriktionerne, der betyder, at alle julehjælpspakker gives som elektroniske gavekort og det årlige juletræsarrangement med glade børn er aflyst.

- Den dag på året, hvor jeg modtager og giver flest knus, er normalt på dagen, hvor vi uddeler julehjælpspakkerne. Det er en kæmpe glæde at se, hvor meget det betyder for disse mennesker at få julehjælp, fortæller Bodil Markmøller.

De russiske børn

Som snarlig 50 års jubilar i Dansk Folkehjælp har hun oplevet lidt af hvert - ikke kun i forbindelse med indsatsen for julehjælpskampagnen de seneste 13 år, men også som lejrchef ved flere af hjælpeorganisationens gratis ferielejre om sommeren for enlige forældre på overførselsindkomst med børn.

- Jeg kom ind i Dansk Folkehjælp ved en tilfældighed, fordi jeg havde brug for at få et førstehjælpskursus. Siden kom jeg aldrig herfra, og det har jeg ikke fortrudt. Mit engagement har givet så mange glæder både i kraft af tilfredsstillelsen ved at hjælpe mennesker med behov for det og igennem det fællesskab, jeg har været en del af i organisationen.

- Man kan måske sammenligne det med at have været aktiv i en idrætsklub på den ene og anden måde. Det skaber også netværk og venskaber, siger en af de store ildsjæle i Dansk Folkehjælp.

Bodil Markmøllers sociale indignation har fulgt hende hele livet, og den blev ikke mindre af et månedlangt besøg i Rusland sammen med to kolleger fra Dansk Folkehjælp i 1991. En både spændende og rystende oplevelse, som hun formulerer det, om mødet med et land, der på det tidspunkt for knap 30 år siden var præget af opbrud og kaos efter murens fald et par år forinden.

- Vi boede på et børnehjem, og besøget gav mig et udsyn menneskeligt og fagligt, der satte sig dybt i mig. Minderne om misbrugte, dårligt ernærede børn, der boede i møgbeskidte rammer og et elendigt personale, som slet ikke var kompetente til deres opgave, gjorde det siden endnu mere meningsfuldt at besøge landet flere gange i årene derefter, fortæller lokalformanden i Herning.

De ensomme ældre

Erfaringerne fra Rusland kom også til at omfatte et besøg hos landets øverste, politiske leder og generalsekretær i Sovjetunionens Kommunistiske Parti, Leonid Bresjnevs, sommerhus uden for Moskva. Bresjnev døde i 1982, så han var for længst fortid under besøget, som alligevel gjorde et stærkt indtryk.

- Mine indtryk fra Rusland gjorde mig stærkere i troen på, at tolerance og empati i kombination med en fast og kærlig hånd er vejen frem, når man skal hjælpe socialt belastede familier i den rigtige retning. Vi skal ikke skælde ud eller fordømme, men møde mennesker i øjenhøjde og med respekt, det når vi længst med, siger Bodil Markmøller, der ud over de omtalte sommerlejre i de senere år er begyndt at arrangere søndagscafé for de ældre.

I alt 113 famillier i Herning-området ventes at modtage en julehjælpspakke til en værdi af 1500 kroner i forbindelse med indsamlingen i år. Foto Ernst van Norde

- Jeg er et meget socialt menneske og kan lide både sommerlejren, hvor vi nogle gange har store udfordringer med at gøre det bedst muligt for alle, selvom det ikke altid er nemt med så mange socialt belastede familier samlet et sted, og så den mere rolige søndagscafé for de ældre.

Søndagscaféen er som så meget andet lukket under coronapandemien, og det mærker Bodil Markmøller.

- Jeg er i telefonisk kontakt med flere af dem, der normalt kommer i caféen, og det skærer i hjertet når jeg kan høre på nogle af dem, at de føler sig ensomme og isoleret.

