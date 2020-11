- Coronakrisen har været hård for udsatte familier.

- Vi har derfor brug for al den hjælp, vi kan mønstre.

Sådan skrev Dansk Folkehjælp på Facebook i sidste weekend, da man åbnede for ansøgninger til årets Julehjælp.

Næsten dobbelt så mange

Den triste formodning var på forhånd, at ansøgertallet kunne blive det hidtil højeste. Og efter bare otte dage ser tallet voldsomt ud. Lige nu mandag formiddag har 10.185 enlige forsørgere søgt - sidste år på samme tid var ansøgertallet 6323.

Du kan søge julehjælp her

Enlig mor græd: Tænk at noget lykkedes

431 har mistet indtægt på grund af corona

Dansk Folkehjælps Julehjælp 2020 består af en kolonialvarekurv eller gavekort til REMA 1000 til en værdi af 500 kr. samt gavekort fra GoGift til værdi af 1000 kr. til køb af julegaver til børnene.

For at kunne modtage Julehjælp 2020 skal man være enlig forsørger på overførselsindkomst, og i den detaljerede statistik over ansøgerne kan man se, at mere en 400 ansøgere har angivet, at de har mistet deres indtægt pga. coronakrisen.

- Vi har set en stigning i ansøgere på op til 50 % på vores øvrige hjælpeinitiativer som Feriehjælp, skriver Dansk Folkehjælp, der forventer, at ansøgertallet sætter en trist rekord i år. Mere end 14.770 enlige forsørgere søgte sidste år - 11.400 af ansøgerne modtog julehjælp.

Vil du give et bidrag til Julehjælp 2020, kan du gøre følgende:

1) Støt direkte her:

2) Send 'julegave' til 1999 og støt med 150 kr.

3) Send et valgfrit beløb via MobilePay til 13221.

4) Indsæt i bank, reg. nr. 5301, konto 0000 333 666, mrk. dit bidrag 'Julegave'.

